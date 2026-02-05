一顆發泡錠險喪命！72歲伯伯乾吞差點窒息

發泡錠務必要完全溶解在水中再服用，切勿乾吞或是含在口中，會有致命風險。（Gemini生成示意圖）

很多人平常會使用發泡錠泡水補充維他命，看似安全，其實誤用也可能有生命危險。72歲伯伯因感冒拿了一顆化痰發泡錠，沒有先溶解就直接吞下，幾分鐘後呼吸急促、意識混亂，還好家人及時送急診，救回一命。藥師洪正憲提醒，發泡錠千萬不能乾吞。

送到急診時，伯伯呼吸急促、臉色發紫，喘鳴聲明顯，每分鐘心跳高達135下。醫師透過X光看到氣管下方明顯腫脹，呈現「鉛筆尖徵象」，這種情況通常只出現在小朋友哮吼。同時還血氧偏低、二氧化碳滯留，生命徵象已經岌岌可危。

醫療團隊緊急給予高濃度氧氣、腎上腺素、支氣管擴張劑與類固醇，並密切監控心跳與血壓。幸運的是，經過及時搶救，氣道腫脹逐漸消退，幾天後伯伯呼吸恢復順暢，一週後平安出院。

洪正憲提醒，發泡錠必須完全溶解在足量水中再服用。若乾吞或含在嘴裡，藥物在氣管中發泡可能導致下聲門水腫，造成呼吸窘迫，嚴重甚至可能致命。長者或吞嚥功能較差的人，更應特別注意，也可以諮詢醫師換用其他劑型。



