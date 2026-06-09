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顆粒狀

突然回想起

新竹有一處風很大的地方

名字極長

被稱作十七公里海岸線

沿線有遊客 也有單車

那些日子

我侷促的視野僅剩汪洋為鄰

未聞浪漫

卻是以鹹味醃漬

那波濤般襲來的苦悶感

負擔的不僅是肝腎

岸邊的礁岩總是布滿顆粒

美其言

就說是大自然的饋贈

但粗糙也有粗糙的優勢

它有權將海浪拍打後的摩擦

嫁禍作喊疼的藉口

妳我熟悉的天空同為顆粒狀

入夜後

方能星羅棋布

方有滿天閃耀的星斗

點連著點

會是一張張銀亮的繪圖

或像妳捲翹的睫毛

藏匿枕下的夢境

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又怎麼可能獨自倖免呢

我們從中察覺 缺憾的情節

已逝的人物

和遠遠脫離掌握的

故事發展

我們可曾為此驚懼

便以夢壁上的凸起物為支點

攀爬 直到見光

脫逃 甦醒

戴穩這令彼此安心的面具

然後

繼續扮演平滑