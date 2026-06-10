一顆粽子代價百萬？端午連假出國返台「這類粽子」千萬別帶
端午連假將至，許多人已經安排好出國旅遊，或是準備搭飛機回台和家人團聚。不少民眾出發前，總想著帶幾顆好吃的粽子孝敬親友或在異鄉解解饞。但請注意了！這項看似日常的貼心舉動，如果帶錯種類，一旦在機場被海關查獲，最高將面臨新台幣 100 萬元的驚人罰鍰。
台灣剛重回非疫區，移民署全面強化檢疫
移民署指出，目前全球非洲豬瘟的疫情依然嚴峻。台灣雖然在今年 4 月剛獲得世界動物衛生組織（WOAH）核可，成功恢復為「非疫區」，但這項得來不易的防疫成果需要大家共同守護。但如今端午假期將近，防疫仍不可鬆懈，移民署將持續與CIQS工作夥伴，強化機場及港口檢疫查驗，確保國境防疫安全。
根據官方統計，過去一年內就有542人因為不小心或心存僥倖，從非洲豬瘟疫區攜帶豬肉製品入境而遭到重罰，其中更有144名外籍旅客因為繳不出這筆高額罰款，最後落得被拒絕入境、直接遣返的下場。
移民署溫馨提醒，千萬不要因為一時對家鄉美食的執念，帶給自己不必要的荷包損失與行程困擾。出國旅遊或返台時，行李箱裡「只裝美好的回憶」就好。
如果在入境過海關前，你不確定自己行李箱裡的長輩愛心粽、伴手禮到底合不合規定，最好的自保方法，就是在出關前主動向機場的「檢疫人員」詢問申報。 只要在被查獲前主動申報，就算不能帶也頂多是被沒收銷毀，絕對不會挨罰！
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