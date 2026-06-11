一顆肉粽一份情 彰化榮服處端午送暖傳遞幸福

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

▲彰化縣榮民服務處今日在田中鎮贊天宮舉辦「粽葉飄香．溫情傳愛」端午節關懷活動，由處長邱文俊率領同仁及榮欣志工隊共同參與包粽送暖。（圖／彰化縣榮民服務處提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】端午佳節將至，為傳遞節慶祝福與關懷，彰化縣榮民服務處今日在田中鎮贊天宮舉辦「粽葉飄香．溫情傳愛」端午節關懷活動，由處長邱文俊率領同仁及榮欣志工隊共同參與包粽送暖，活動現場歡笑聲不斷，粽葉飄香、愛心滿溢，處處洋溢著溫馨熱鬧的佳節氛圍。

▲彰化縣榮民服務處今日在田中鎮贊天宮舉辦「粽葉飄香．溫情傳愛」端午節關懷活動，由處長邱文俊率領同仁及榮欣志工隊共同參與包粽送暖。（圖／彰化縣榮民服務處提供）

廣告 廣告

活動當天，大家分工合作、默契十足，捲粽葉、填糯米、綁粽繩，每一道工序都蘊含著滿滿心意，一顆顆熱騰騰的肉粽，不僅包進傳統節慶的滋味，更包進對榮民眷長輩的關懷與祝福。參與志工們一邊包粽、一邊分享生活趣事，現場充滿歡樂與溫暖，展現濃厚的人情味。

▲一顆顆熱騰騰的肉粽，不僅包進傳統節慶的滋味，更包進對榮民眷長輩的關懷與祝福。（圖／彰化縣榮民服務處提供）

完成包製後，邱文俊處長親自率隊前往轄區榮民眷家中訪慰，將象徵平安、健康與幸福的端午肉粽送到長輩手中，提前向大家賀節。百歲榮民王福生伯伯接過肉粽時露出開心笑容，頻頻表達感謝，溫馨互動令人動容，也讓端午佳節更添暖意。

邱文俊處長表示，端午節是重要的傳統節日，希望透過包粽送暖活動，讓獨居或年長榮民眷感受到社會的關懷與陪伴。看到長輩們開心的笑容，就是大家共同努力最大的回報。榮服處將持續秉持「榮民在哪裡，服務到哪裡」的精神，結合志工力量與社會資源，把溫暖送進每一位榮民眷心中。

榮欣志工第四隊隊長陳素雲表示，每年參與包粽活動都格外有意義，從準備食材到親手包製，每個過程都充滿愛與關懷。當看見長輩收到肉粽時臉上綻放的笑容，所有辛勞都化為滿滿感動，也成為志工持續投入服務最珍貴的動力。

邱文俊處長於活動尾聲進一步表示，未來將持續結合民間團體及榮欣志工能量，辦理各項關懷服務活動，讓愛與溫暖在社區中持續流動，陪伴榮民眷度過每一個溫馨幸福的日子。