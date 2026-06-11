一顆肉粽一份情 彰榮處端午送暖傳遞幸福

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處長邱文俊與總幹事丁俊率領同仁及榮欣志工隊共同參與包粽送暖，處處洋溢著溫馨熱鬧的佳節氛圍。（記者方一成攝）

▲處長邱文俊與總幹事丁俊率領同仁及榮欣志工隊共同參與包粽送暖，處處洋溢著溫馨熱鬧的佳節氛圍。（記者方一成攝）

粽葉飄香端午佳節將至，為傳遞節慶祝福與關懷，彰化縣榮民服務處今（十一）日在田中鎮贊天宮舉辦「粽葉飄香．溫情傳愛」端午節關懷活動，由處長邱文俊與總幹事丁俊率領同仁及榮欣志工隊共同參與包粽送暖，活動現場歡笑聲不斷，粽葉飄香、愛心滿溢，處處洋溢著溫馨熱鬧的佳節氛圍。

活動由大家分工合作、默契十足，捲粽葉、填糯米、綁粽繩，每一道工序都蘊含著滿滿心意，一顆顆熱騰騰的肉粽，不僅包進傳統節慶的滋味，更包進對榮民眷長輩的關懷與祝福。參與志工們一邊包粽、一邊分享生活趣事，現場充滿歡樂與溫暖，展現濃厚的人情味。

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完成包製後，邱文俊處長親自率隊前往轄區榮民眷家中訪慰，將象徵平安、健康與幸福的端午肉粽送到長輩手中，提前向大家賀節。百歲榮民王福生伯伯接過肉粽時露出開心笑容，頻頻表達感謝，溫馨互動令人動容，也讓端午佳節更添暖意。

邱文俊處長表示，端午節是重要的傳統節日，希望透過包粽送暖活動，讓獨居或年長榮民眷感受到社會的關懷與陪伴。看到長輩們開心的笑容，就是大家共同努力最大的回報。榮服處將持續秉持「榮民在哪裡，服務到哪裡」的精神，結合志工力量與社會資源，把溫暖送進每一位榮民眷心中。

榮欣志工第四隊隊長陳素雲表示，每年參與包粽活動都格外有意義，從準備食材到親手包製，每個過程都充滿愛與關懷。當看見長輩收到肉粽時臉上綻放的笑容，所有辛勞都化為滿滿感動，也成為志工持續投入服務最珍貴的動力。

邱文俊處長表示，未來將持續結合民間團體及榮欣志工能量，辦理各項關懷服務活動，讓愛與溫暖在社區中持續流動，陪伴榮民眷度過每一個溫馨幸福的日子。