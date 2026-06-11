一顆荔枝讓你「被酒駕」？議員憂酒測陷阱 警揭防堵SOP
一顆荔枝竟可能影響酒測結果？苗栗縣議員黃芳椿11日進行總質詢，針對網路熱議的「荔枝酒測」現象提出質疑，要求警方防堵執法漏洞；同時也關切半導體大廠美光科技進駐銅鑼後釋出的1500個職缺，呼籲落實在地優先就業。
適逢荔枝產季，黃芳椿在總質詢時播放網路流傳影片，內容顯示民眾食用荔枝後立即接受酒測，數值接近酒駕標準，引發外界關注。黃芳椿指出，部分水果或發酵食品可能造成口腔殘留微量酒精，若執法程序不夠周延，恐讓未飲酒民眾遭受誤判；另一方面，也可能遭有心人士藉口食用荔枝等食物拖延時間，甚至作為規避酒測的藉口。他要求警方建立明確認定機制，兼顧執法公平與實務需求，避免民眾權益受損，也防堵不法分子鑽漏洞。
縣警察局長李忠萍答詢表示，包括荔枝、榴槤、酒釀食品及部分發酵麵包等食物，食用後若立即進行酒測，口腔內可能殘留微量乙醇而出現酒精反應，但這與飲酒後酒精進入血液循環的情況不同。警政署針對相關情形訂有明確作業規範，若民眾表示剛食用相關食物，員警應主動提供清水漱口，並依規定等待15分鐘後再進行酒測，以排除口腔殘留酒精造成的干擾。
李忠萍強調，透過漱口及等待程序，酒測數值即可回歸正常，有助確保檢測結果準確，保障未飲酒民眾權益，同時避免酒駕者利用相關說詞規避查緝。
除關切酒測執法議題外，黃芳椿也為地方爭取產業紅利。他指出，半導體大廠美光科技持續擴大投資銅鑼科學園區，近期將釋出約1500個職缺，盼縣府積極與企業合作，爭取在地人才優先錄用，讓更多苗栗子弟留鄉、返鄉就業。黃芳椿並建議，未來縣府若拜訪美光高層，可邀集地方代表共同參與，建立更具體的在地就業合作機制。
縣長鍾東錦答詢表示，美光投資是苗栗產業發展的重要契機，也是年輕人留鄉發展的難得機會。他指出，科技產業進駐已帶動地方繁榮，現在銅鑼周邊房子變得很難找，就是最直接的例子。對於爭取在地優先就業及拜訪企業高層的建議，鍾東錦當場表示支持，盼透過產官合作，將更多工作機會留給苗栗鄉親。
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