一顆蘋果一份感謝 新北社會局向警察夥伴致敬

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【記者葉柏成/新北報導】警察節將至，新北市社會局特別準備象徵平安的蘋果與感謝卡片，向長期協助社政工作的警察同仁表達最誠摯的謝意。社會局長李美珍日前率領同仁前往警察局致意，感謝各分局、派出所及分駐所平日與社工夥伴並肩合作，共同守護市民安全，也期盼未來持續攜手合作，以「警社同心、蘋安不斷線」的精神，編織更綿密的社會安全網。

李美珍表示，新北市多年來整合社政、警政、教育、民政、勞工等11個局處資源，推動「全齡高風險家庭整合型安全網」，至今已邁入第14年，累計通報案件超過16萬件，協助逾25萬名兒少及家庭獲得及時關懷與服務。其中，「查找行方不明兒少關懷行動專案」透過跨局處合作及資訊整合機制，持續追蹤失聯或戶籍異動頻繁的兒少，讓許多原本隱身在社會角落的家庭及時獲得援助，也讓孩子的成長與安全獲得更多保障。

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《圖說》為感謝警察同仁平日與社工一同守護民眾，社會局長李美珍特地於警察節前夕帶領同仁至警察局表達感謝。〈社會局提供〉

警察局長方仰寧指出，「平安」是每一位警察最深切的期待，不僅希望守護市民平安，也盼望每位同仁都能平安執勤、平安返家。感謝社會局對警方工作的支持與肯定，透過警政與社政攜手合作，許多複雜的家庭問題得以迎刃而解，也能更快速提供市民所需的協助與關懷。

李美珍分享一段令人動容的警社合作案例。曾有一名幼童小渝，因父母長期未帶他至衛生所施打預防針而被通報關懷。社工深入了解家庭狀況後，發現小渝雙親疑似涉及毒品案件，且多次聯繫均未果。為確保孩子的人身安全，社會局立即尋求警政協助。

《圖說》社會局長李美珍(左一)致贈象徵「平安」的蘋果與感謝卡片，由警察局長方仰寧(右一)、板橋分局長彭正中(右二)代表受贈。

警方獲報後迅速啟動追查機制，積極掌握小渝一家人的行蹤，並與社工共同訪視、耐心與家長溝通討論。經過多方努力後，最終讓小渝獲得妥善安置與照顧，也避免孩子持續處於高風險環境之中。

這段合作歷程不僅展現警察與社工各自專業的重要性，更凸顯跨網絡合作所發揮的力量。當警察成為社工最堅實的後盾，社工也能更深入家庭提供協助，讓需要幫助的人獲得及時支持。

《圖說》警察是社工堅強的後盾，在家暴、性侵害或高風險案件中即時支援。社會局將蘋果與手寫卡片分送至各分局、婦幼隊、少年隊與派出所等處，為警察同仁送上誠摯謝意。〈社會局提供〉

在警察節前夕送上的不只是一顆蘋果，更是一份由全體社工夥伴共同傳遞的感謝。李美珍表示，感謝婦幼警察隊、少年警察隊、各分局及所有警察夥伴長期投入第一線工作，無論面對家庭暴力、兒少保護或高風險家庭案件，都與社工攜手守護市民。

她期盼未來持續深化合作，讓接受服務的民眾都能平安生活，也祝福所有警察同仁執勤順利、平安健康，共同打造更完善、更有溫度的新北社會安全網。