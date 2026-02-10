一顆蛋糕引發的生存危機！《總統的蛋糕》挺進奧斯卡15強 揭露海珊獨裁下荒謬童年

《總統的蛋糕》代表伊拉克強勢挺進2026奧斯卡金像獎國際影片前15強。光年映畫提供

《總統的蛋糕》獲2025坎城影展金攝影機獎與導演雙週觀眾票選大獎，並代表伊拉克強勢挺進2026奧斯卡金像獎國際影片前15強，堪稱近年中東電影最驚豔的黑馬。

由伊拉克導演哈桑哈迪改編自真實童年回憶，電影以孩童純粹的視角，凝視獨裁體制下荒謬卻殘酷的日常。故事背景設定於1990年代，在國際制裁海珊政權時期，連糖都成為奢侈品，九歲女孩拉米雅卻被迫接下全國慶生的「送蛋糕任務」，展開一段在物資匱乏中求生存的揪心旅程。

荒謬卻真實的童年回憶

導演哈桑哈迪透露，他的首部長片靈感源自童年物資短缺的慘痛經驗。當時食物與藥品極度匱乏，孩子們卻被迫在學校為獨裁者慶生祈禱。哈桑哈迪表示：「這種荒謬又殘酷的日常長久深植我心，成為創作起點。」

他選擇以孩子尚未被政治立場綁架的雙眼敘事，因為孩子的眼睛既天真又銳利，能照見成人世界的虛偽與掙扎。片中多數角色皆取材自真實人物，交織出在極權與制裁夾縫中求生的群像，將黑色喜劇與寫實劇情完美融合。

導演哈桑哈迪透露，他的首部長片《總統的蛋糕》靈感源自童年物資短缺的慘痛經驗。

伊拉克實景拍攝 大量啟用素人演員

《總統的蛋糕》全片於伊拉克實景拍攝，從繁華街道到美索不達米亞濕地，展現這片土地被戰爭符號簡化外的真實樣貌。導演大量啟用素人演員，讓孩童自然流露的表演帶著「阿巴斯式光芒」。

儘管在濕地取景需調度船隻與動物，拍攝過程極其艱辛，但也因此讓影像具備極強的臨場感。哈桑哈迪指出，國際制裁表面上是外交手段，但真正承受後果的永遠是無辜人民。

這部作品透過一個難以完成的蛋糕任務，展開關於成長、信任與人性光影的旅程。在獨裁陰影籠罩下，孩子間的友情與祖母的溫柔守護，成為荒地中點亮希望的嫩芽，《總統的蛋糕》將於2026年2月26日全台正式上映。



