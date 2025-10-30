一顆蛋糕收進整座果園！BAC秋天限定甜點一次爽吃7種水果

「BAC」秋天限定蛋糕「鮮果秋之頌」用7種當季水果堆出蜜甜酸爽的層次。

秋風微涼，陽光柔和，下午吃塊蛋糕正享受。「BAC」以秋天的果園為靈感，推出全新限定蛋糕「鮮果秋之頌」，把整座果園的繽紛收進一顆蛋糕裡，一次能嘗到7種水果，讓甜點控的味蕾，填滿秋天的優雅和豐盛。

「鮮果秋之頌」6吋蛋糕以7種當季新鮮水果堆疊，層層打造酸甜交織的豐富口感。頂層的綠葡萄、草莓與藍莓新鮮切片，鋪在澳洲奶油起司與綿密生巧克力餡上，散發自然果香與奶香的和諧氣息。

「鮮果秋之頌」頂層擺滿酸甜的綠葡萄、草莓與藍莓。（990元／6吋）

中層的水果起司餡加入芒果與百香果丁，每一口都酸甜適中，清爽又柔潤，彷彿把果園的陽光與初秋的清風都融入其中。

蛋糕餡夾進果香更濃郁的百香果與芒果丁。

底層則是巧克力湯種戚風蛋糕，輕盈柔軟，與上層的鮮果與乳酪餡熱情呼應，不膩口又富層次感。這款秋天才吃得到的蛋糕，限量販售到11月30日，建議提前預訂，售完為止。

