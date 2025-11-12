一顆蛋7千、一斗米25萬！央行回顧台幣瘋狂年代：改制完打針10萬變2.5元
中央銀行（央行）宣布將啟動新台幣鈔券改版作業，發行超過24年的100、200、500、1000、2000元5種面額預估都將更新。央行近日在臉書以辛巴威在昔日惡性通貨膨脹下，買一條麵包雖只需要一張鈔票，但面額卻是驚人的100兆為例回顧，台灣在民國38年（1949年）也面臨嚴重的通貨膨脹，而後在台幣改革後（1元新台幣兌換4萬元舊台幣）後靠著嚴謹的限額發行制度，才逐步穩定匯率。央行也強調，當然，近日備受民眾關注的新台幣鈔券改版，並未牽涉到新舊幣值兌換的問題，與幣制改革完全不同。
央行指出，辛巴威過去有段時間，成為「億萬富翁」只要買一張大面額鈔券就可以了，但寫著100兆面額的鈔券，卻只能買一條麵包，當年辛巴威政府面臨惡性通膨，為對經濟壓力，不斷印鈔、改革幣制、刪零重發，甚至曾以1元新幣兌換1兆元舊幣。但當人民對貨幣失去信任，再大的面額也只是一張紙，紙幣的價值，靠的是穩定的經濟與政府的信用，而不是上面的數字。台幣過去也曾發生嚴重通膨，情況相當嚴峻。所幸靠著幣制改革推出「新台幣」，採十足發行準備，並有嚴謹的限額發行制度，因而逐步控制通膨、穩定匯率，最終成功讓人民重拾信心，奠定往後經濟奇蹟。
事實上，針對台幣改制，央行去（2024）年曾在臉書回顧，新台幣自1949年6月已經發行超過75年，重要推手就是「新台幣之父」、前總統嚴家淦。台灣在二次世界大戰後歷經3次惡性通膨事件，分別是1945年8月、1947年2月及1948年10月。中經院政策研究顧問葉萬安曾談到，台灣在1946至1949年6月的3年半間，平均每年物價上漲達到922%，據他回應，1948年9月每顆雞蛋約為舊台幣100元，但到1949年6月已漲60幾倍到達7000元；米的價格更是飆漲，從1斗要價舊台幣1800元漲到驚人的25萬元，於是時任台灣省財政處長嚴家淦向中央提出，舊台幣已無法維持，應實施幣制改革發行新台幣。
央行指出，而後政府公布「新台幣發行辦法」，指定台灣銀行發行新台幣，發行面額為1元、5元、10元與百元等4種，並以1分、5分、1角、5角為輔幣，發行額度以2億元為限；並規定新台幣對美元匯率為1元新台幣兌換美元2角，舊台幣則以4萬元折合新台幣1元，限期在當年底（而後延到隔年1月14日）兌換，逾期不再收兌，這就是長輩們口中的「4萬元換1元」的由來。央行還提到，但有不少老一輩的人常認為當時幣制改革的匯率是政府掠奪老百姓的財富，但事實上，當時所有物品的標價都除以4萬，如1949年6月14日，台南醫師公會發布的「潤格表」，皮下注射1針要價舊台幣10萬元，接獲改制通知後，隨即修正變成新台幣2元5角。
