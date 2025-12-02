一顆電池的代價！奈及利亞回收工廠變毒窟 鉛污染如何悄悄吞噬全球勞工健康

奈及利亞奧貢州True Metals鉛電池回收廠，工廠內的工人長期暴露於鉛煙與鉛塵中，無任何防護設備，且生活與衛生條件極度惡劣，導致空氣與土壤重度污染，兒童與居民健康遭受長期危害。（示意圖／Pixabay）

全球目前約有16億輛汽車，大多使用鉛酸電池，即使是電動車，也常用來驅動低壓系統。這些電池的壽命約2至5年，報廢後需透過高溫熔煉回收鉛料再製新電池。許多這類回收作業被外包至墨西哥、奈及利亞等開發中國家，在當地形成污染熱點。在奈及利亞的一處電池回收廠經調查發現，工廠內的工人長期暴露於鉛煙與鉛塵中，無任何防護設備，且生活與衛生條件極度惡劣，導致空氣與土壤重度污染，兒童與居民健康遭受長期危害。

根據根據《Premium Times》與國際調查媒體《The Examination》的聯合報導，奈及利亞奧貢州（Ogun State）奧吉喬（Ogijo）社區的鉛電池回收廠「True Metals Nigeria Limited」因存在嚴重環境污染與勞工危害問題，已被聯邦政府下令強制關閉。

這項調查結合多家非洲媒體，包括《Joy FM》、《Pambazuko》與《Truth Reporting Post》，揭露該工廠內部環境惡劣，根據調查，True Metals等回收廠的作業方式極度粗糙，工人徒手或以斧頭敲碎廢電池，直接處理熔化鉛，廢棄物與鉛粉塵未經妥善處理即外洩至環境，導致空氣與土壤高度污染。

調查團隊抽驗70名工人與居民的血液樣本，發現所有工人血鉛濃度均超標，其中部分數值高達38微克每分升，遠高於世界衛生組織的安全標準。附近學童中也有逾半數超標。調查團隊在當地學校遊樂場測得土壤鉛含量高達1,900 ppm，幾乎是多國安全標準的五倍。

奈及利亞勞工與就業部副部長恩奇魯卡歐涅傑歐查（Nkeiruka Onyejeocha）親自前往工廠視察後表示，工人所處環境「危險且剝奪人性」，並宣布即刻關閉工廠，直至其符合職業安全與健康（OSH）規範為止。除了True Metals外，另一間位於當地的鋼鐵業者Phoenix Steel Mills Limited也因道路積水與安全條件不符，被勒令停工整頓。

報導亦揭露True Metals曾將回收鉛出口至歐美與亞洲，包括美國貿易公司Trafigura Trading LLC。報導曝光後，美國大型電池製造商East Penn Manufacturing宣布立即中止自奈及利亞進口鉛，並加強全球供應鏈審查。

汽車製造業對此現象早有掌握。早在2005年，澳洲律師菲利浦托恩（Phillip Toyne）就曾向汽車業高層提出「綠鉛計畫」（Green Lead），旨在對環保負責的鉛回收設施進行認證。然而，汽車產業對此反應冷淡。《紐約時報》報導指出，業界擔憂若採用「綠鉛」概念，將間接承認市面上存在「骯髒鉛」，恐引發聲譽風險。多名汽車業前主管證實，產業界對改善供應鏈中的鉛污染問題「採取被動」，認為重新建立負責任的供應鏈「財務負擔沉重」，因此選擇擱置改革提案。

調查團隊檢測70名當地居民與工人血樣，結果顯示鉛濃度嚴重超標，兒童也無一倖免。（圖翻攝自X，@PremiumTimesng）

