一顆顆「綠色毛線球」掛滿樹！ 網瘋問：這是什麼植物？

有網友日前在臉書社團貼出一張照片，可見一棵樹上掛滿一顆顆像是「綠色毛線球」的果實，問其他人這是什麼植物？許多人看了驚呼可愛又奇特，還問能不能吃？

一名網友在臉書社團「植物花草世界」貼出神祕植物的照片，發文：「這是什麼植物怪好看的。」貼文一出吸引逾1,400人按讚，不少網友留言：「好像紅毛丹」「怎麼長得這麼可愛」「像棒棒糖」「像小時候常吃像百香果」「一球球的綠，超可愛」「一圈圈又一絲絲，好特別的花，不曾見過，數多就是美」「像小繡球」，還有人問是不是常用的插花花材「唐棉」？

一顆顆宛如「綠色毛線球」的果球，因外型奇特引發熱議。（翻攝「植物花草世界」臉書）

最後答案揭曉，這是「鐵線蓮」（Clematis）的一種。照片中的植物是鐵線蓮結果的狀態，開花後會形成蓬鬆、絲狀、球形的種子頭，外型像是一團被風吹亂的綠色細絲。

鐵線蓮在世界各地都有分布，部分種類被視為園藝植物，也有一些品種因蔓延能力強，被列入外來入侵名單。它的生長方式具有強烈的攀附性，能快速沿著他物向上攀爬，一旦環境適合，種子藉風飄散，很容易在庭院或野外迅速擴張。若沒有定期修剪或管理，往往會覆蓋周遭植物，造成壓力甚至壓垮原生植株。

