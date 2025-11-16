一顆骷髏78萬！全球人骨交易熱催生新盜屍時代 法醫跳腳、專家籲修法

全球近年出現人骨交易風，導致不少墳墓被盜；圖為萬聖節示意圖，非販售之骸骨。Pexels



在英國艾塞克斯郡（Essex）開設骨董店的斯克拉格說：「只要是關乎人體的商品，我幾乎什麼都收。」英國《衛報》報導，社群媒體推波助瀾下，人類遺骸的交易熱絡，全球多處墓地遭盜，英國的法醫及人類學者憂心忡忡表示政府應盡快修改法令，杜絕歪風。

《衛報》報導走進斯克拉格（Henry Scragg）的商店「第五街角珍稀品（Curiosities from the 5th Corner）」，彷彿走進維多利亞時代恐怖小說場景，他的商品有骷髏頭、人體各部位骸骨、木乃伊化的身體部位、人皮製品、人骨飾品如骨片項鍊等；一顆骷顱頭售價約2.5萬美元（約78萬元台幣），特殊兒童顱骨售價直逼16.5萬美元（約513萬元台幣）。

英國骨董店「第五街角珍稀品」除了骨董也販售人骨包括骷顱、各部位骨骼，以及人骨製成的飾品。翻攝店家官網curiositiesfromthe5thcorner.com

他說只要東西來源「合乎道德」，所有人遺類遺骸相關物品他都收都賣。他不是唯一販售此類商品的店家，《衛報》指出全球人骨交易熱絡，英國頂尖法醫學專家、劍橋大學聖約翰學院院長布萊克（Sue Black）呼籲政府嚴打此類交易。

全球墓穴傳盜屍

布萊克指出缺乏監管讓這類交易陷入灰色地帶，社群媒體推波助瀾加上網路市場壯大，可能催生新盜屍時代。《衛報》指英國乃至全球墓穴、墓地都傳出盜屍事件。

布萊克說：｢有人闖入墓地，盜走遺骸，賣給喜愛哥德風格、古怪或超自然現象的買家。｣糟糕的是在英國只有褻瀆墳墓是犯罪，《衛報》指在英國盜墓、掘出屍骨是非法，但骸骨非財產，不能合法擁有，所以偷走骸骨不算盜竊，交易買賣不算犯罪。

布萊克對此大表不滿：「如果買賣鳥巢都屬非法，人體買賣當然也可以屬非法。用人的牙齒做成的項鍊，是不可接受的。」

近年交易大幅增加

劍橋大學人類學學者比爾斯（Trish Biers）負責協調「英國生物人類學和骨考古學協會（BABAO）」一個特別工作組，負責調查人類遺骸交易，她表示，近年來英國的人類遺骸交易大幅增加，在過去5年中，BABAO已經阻止了超過200起交易，其中包括來自拍賣行、商店和線上賣家的銷售。

比爾斯說過去市場上交易頭骨，長期是醫用或博物館等單位淘汰，但近年交易中多了許多被稱為「考古頭骨」，這些頭骨具有地下掘出或從棺材中取出的特徵，「社群媒體徹底改變了市場，而這並不違法，問題就出在這。」

在英格蘭雷丁（Reading）販賣「恐怖藝術品和奇異珍品」的交易商鮑爾（Mattaeus Ball）也說，「市場越來越混亂，到處都是贓物、盜墓貨、太多不對勁的東西了」，他近期宣布不再從事人類遺骸交易。

議員：國家恥辱

《衛報》找來3名法醫學專家，審視網路上販售的10具待售骷髏頭，專家指出有些有泥土或人體組織痕跡，有的明顯遭齧齒動物啃咬過，至少3具頭骨有軟化痕跡，這是在棺材內浸泡在（軀體分解產生的）酸性物質的特徵。

英國克蘭菲爾德大學法醫人類學家馬爾克斯-格蘭特（Nicholas Marquez-Grant）說這些顱骨，有些可追溯到19世紀，可能來自英國以外的地區如亞洲或非洲。

英國上議院議員博阿滕（Paul Boateng）接受《衛報》訪問表示，將與文化大臣南迪（Lisa Nandy）見面，敦促政府修法，「這種行為令人深惡痛絕，也是國家的恥辱。」

學術嚴管、商業自由

英國《人體組織法》規定了關於同意、儲存持有和使用遺體的準則，但僅涵蓋100年以內，且用於特定用途的遺體，如器官移植、科學研究和「公開展示」（博物館）。也就是說用於醫學研究的遺骸受法律監管，但收藏家等可自由買賣，只要他們不是透過非法途徑取得、只要不用於移植等醫療行為。

劍橋大學人類學學者比爾斯點出了其中的荒謬：「我必須持有許可證才能管理遺骸，如果你去巴特病理學博物館（Barts Pathology Museum），你不能拍攝任何100年內的人類遺骸照片。但把（死去）孩子的脊椎骨做成手提包提把卻沒問題。我無法理解。」

「第五街角珍稀品」老闆斯克拉格（Henry Scragg）最近接受網路媒體訪問時承認，他某些較古老的骸骨商品應該是近期被挖出的，他猜測可能是墓園空間不足，挖出舊墓給「新人」騰出空間之類的合法手段取得。

很少賣家提供確切來源

他說當挖出骨骸，博物館又不想收拾怎麼辦？不如賣給「會照顧它、欣賞它、把它放在架子上並愛護它的人」，因為這樣「比埋在6尺之下更尊重它」。有賣家曾表示，他們手中顱骨來源是建築或污水處理承包商挖出的遺骸，但很少人能提供確切的來源。

英國文化媒體暨體育部（DCMS ）發言人表示，「所有人類遺骸都應受到尊重和尊嚴對待。我們希望拍賣行嚴格審查其活動，並希望任何從事人類遺骸交易者仔細考慮此類活動的倫理影響。」

英國人體組織管理局（Human Tissue Authority）發言人表示，任何使用人體組織者，凡從事該局監管範圍內的活動應遵循「同意、尊嚴、品質、誠實、公開」原則。

