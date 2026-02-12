一顆10元做愛心！黃家齊辦「高麗菜義賣」 所得全捐身障聯盟

【警政時報 崔兆慧／桃園報導】桃園市議員黃家齊今（12）日於桃園區蓮華寺舉辦「高麗菜愛心義賣」活動，現場湧入大批民眾排隊響應。每顆高麗菜僅售10元，現場一共準備3000顆，且義賣所得將全數捐贈予社團法人桃園市身心障礙聯盟，以實際行動幫助弱勢族群。

桃園市議員黃家齊今（12）日舉辦「高麗菜愛心義賣」活動，義賣所得將全數捐贈予社團法人桃園市身心障礙聯盟。（記者崔兆慧攝）

黃家齊表示，近期正值高麗菜盛產期，盼透過義賣活動達到「一舉三得」效果，不僅協助菜農減輕產銷壓力，也讓市民以銅板價購得新鮮蔬菜，還能將愛心化為實質幫助，回饋身心障礙朋友。他說：「現在高麗菜正值產季，透過今天的活動，可以幫助農民，也幫助市民朋友做公益，大家把高麗菜帶回家過年自己煮，各方都是好的。」

桃園市議員黃家齊親自義賣高麗菜。（記者崔兆慧攝）

活動現場氣氛熱絡，不少里民一早就前來排隊支持。黃家齊坦言，原本擔心天氣不佳影響人潮，加上高麗菜運送時間稍有延誤，憂心民眾久候受寒，所幸當天天氣晴朗，民眾耐心等候，現場秩序良好。他表示，看到大家踴躍參與，內心相當感動，也感謝市民朋友的熱情與支持。

同樣到場力挺的慈文里里長錡春發表示，很開心能一起舉辦這場有意義的活動，透過高麗菜義賣幫助菜農，也讓市民買到新鮮蔬菜，同時做愛心。他說，這樣的活動讓大家凝聚情感，「大家一起來做公益」。

民眾熱烈響應高麗菜義賣活動。（記者崔兆慧攝）

受贈單位桃園市身心障礙聯盟理事長蔡美代也代表聯盟14個團體、約3840個家庭，感謝黃家齊議員及各界提供這次機會，讓社會大眾將愛心化為實際支持。她說，在年前收到這筆善款內心充滿感謝，未來將妥善運用每一份資源，用在真正需要幫助的弱勢家庭身上。

