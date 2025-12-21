題材新穎 呈現純愛現象

這是一篇有趣的文章，筆法俐落，在時而閃現幽默的筆觸中，蘊含了人所不知的心酸。「砲哥」語義有曖昧性，本文刻畫的是：背著長鏡頭相機追逐球隊賽事，在球場拍攝應援女孩的攝影愛好者。

作者寫活了那群人特殊的心思，特別的愛人方式。看似輕鬆地在說別人事，其實是進行自我解放。題材十分新穎，呈現了「純愛」現象──文中所謂的信仰。收束處，有一巧妙的敘事轉折，原來「我的朋友」就是他自己。是如此構思才能營造一種客觀姿態，深入細膩地吐露真實！

建議作者，段落不要分得如此瑣碎，若能斟酌合併，結構形式會顯得更加妥貼。