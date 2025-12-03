題目寫「台灣」...考卷答「中華民國」！高中生被扣分47萬人論戰 校方回應了

一名高中生答題時，把題目的「台灣」寫成「中華民國」遭扣分，掀起熱議，校方最後決定給分。教室示意圖。取自PIXABAY



高雄一名高中生日前在社群平台張貼一張考卷，表示標準答案為台灣，他寫了「中華民國」被紅筆圈起、還被扣分，火速引起熱議。對此，校方表示，圖表敘明名稱為台灣，經老師討論後，認為試題考的是學生是否理解GDP計算及認知，因此決定給分。

高中生質疑：題目不夠精確

這名高中生1日下午在threads貼出公民與社會考卷，寫道「答案寫自己國家的本名 但還是被扣了分數」，從考卷答案區可見，「中華民國」被紅筆圈起，還打上個問號。

高中生認為，台灣和中華民國以現況來看是泛指同一個政治實體，如果題目本身只接受台灣而不接受中華民國，造成概念正確但文字不符的情況，是題目設計本身不夠精確吧？！

細看該題組，要考生從各國GDP進行分析和比較，標示國家為美國、中國、日本、台灣、新加坡、韓國，其中，在哪國被低估最明顯的答案為「台灣」，該名高中生則寫了「中華民國」。

網友大戰：單純題目選項無關政治

貼文迅速引爆話題，至今已有47萬次瀏覽，討論更是熱烈。有網友認為應以題目標示為主，「先不提國名問題，題目上是台灣，回答就是台灣」、「假如下次題目有出英國，請你不要寫英國，請寫『大不列顛暨北愛爾蘭聯合王國』」、「假設選擇題的選項是ABCD，你會寫1234嗎？」

也有網友覺得老師「你是對的！請相信自己，是你的老師有問題」、「太誇張了 不承認中華民國？ 只承認台灣？」、「沒想到現在學校教育把官方國家名都刪去，好可怕的洗腦教育」、「台灣不屬於"國"的範疇，寫中華民國憑甚麼扣分？」。

校方：經老師討論後決定給分

對此，據《三立新聞網》報導，校方說明，該份試卷為該校第二次定期評量公民科試題，第四部份綜合題第51題至第60題在測驗各個國家經濟指標概念判斷。依照圖表，第55題按正確答案是「台灣」，學生填答「中華民國」。

依該「題組題」已於圖表敘明國家名稱，請學生依表格資訊填答；衡酌學生即將面對學科能力測驗、分科測驗考試等試務，充分理解各該考試規則及考題(含填答選項)係重要之學習，但閱卷老師第一時間依據標準答案未給予分數，因高三上成績列入繁星計畫計算及考量考試給分公平性，因此將學生不同答案情形帶回科內討論，決定統一評分標準。

經12月1日閱卷老師與科內老師公同討論第55題答案。科內老師認為考試主要是在測驗學生是否理解GDP計算及認知，決定給予該生該題成績。閱卷老師已於12月2日上午於線上成績系統修正該生成績，並預計於12月3日利用上課時，向該班進行說明。

