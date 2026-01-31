題陞企業舉辦全台首場千人純素尾牙 以零碳飲食行動實踐企業永續

▲題陞企業舉辦全台首場千人純素尾牙，顏芬董事長與張鈺和總經理舞龍開場。（圖／題陞企業提供）

【互傳媒／記者 蕭任峰／台中 報導】題陞企業今（31）日於台南舉辦全台首場規模逾千人的純素尾牙饗宴，全程採取零肉、零蛋奶的飲食形式，將企業年終活動轉化為具體的減碳行動，展現企業回應氣候變遷、落實環境永續與員工健康的實際作為。

題陞企業表示，此次純素尾牙不僅是年度慶祝活動，更是一項企業永續理念的實踐。清海無上師長期倡議「純素生活，保持和平（Be Vegan, Keep Peace）」，並指出植物性飲食是目前應對全球暖化最快且具成本效益的方式之一。題陞企業透過千人規模的純素饗宴，將慈悲護生與守護地球的理念轉化為企業行動，展現產業發展與生態保護可以並行不悖。

▲題陞企業千人純素尾牙，員工與現場工作人員大合照。（圖／題陞企業提供）

根據聯合國糧農組織（FAO）及多項國際研究，畜牧業是溫室氣體排放的重要來源，其生產過程亦涉及大量土地使用、水資源消耗與污染風險。題陞企業指出，企業與個人若能從飲食著手，轉向植物性飲食，將是降低碳足跡最直接且可立即落實的方法之一。

本次尾牙全面以創新純素料理呈現，透過多元菜色設計，成功翻轉外界對純素飲食單調或營養不足的刻板印象。上千名員工在共享佳餚的同時，也實際參與了一場大型減碳行動，讓「從一餐開始守護地球」不再只是口號。

題陞企業進一步指出，純素並非一次性活動，而是已長期融入企業文化。公司在日常營運中持續提供高品質純素餐點，協助員工降低飽和脂肪攝取、促進心血管健康，同時減少畜牧業對自然棲地、水源與生態系統造成的壓力，讓永續行動落實於工作日常。

活動當天亦邀請多位長期實踐純素生活的藝人到場分享，透過交流與演出，傳遞純素不僅是一種環保策略，更是一種尊重生命、與自然共生的生活態度，讓永續理念從抽象數據轉化為員工可感、可行的共同價值。

題陞企業表示，期盼透過這場指標性的千人純素尾牙，為台灣企業界提供可複製的實踐範例，證明飲食轉型可成為企業提升ESG表現、回應氣候挑戰的重要路徑。未來將持續以具體行動推動環境保護與員工福祉，與社會共同邁向永續共生的未來。

題陞企業指出，公司長期投入科技研發與企業社會責任，致力於在產業發展的同時兼顧環境保護，期許成為企業永續轉型的重要推動力量。