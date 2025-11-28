額外付費買靠窗位卻沒窗 乘客集體告美聯航

大多數乘客選擇額外付費購買靠窗座位，因為靠窗座位能為旅客帶來舒適感。（記者張宏／攝影）

航空公司對曾經免費的選位服務收費，但貨不對版引訴訟。旅客以為的靠窗座位，雖然字眼是「Window」，但可能是靠牆壁。日前多乘客對達美航空和聯合航空提集體訴訟，稱他們額外付費購買「靠窗」座位，結果卻被安排坐在牆旁。美聯航已請求聯邦法官駁回該訴訟，但華人律師認為其和解機率大。

「紐約郵報」（New York Post）報導，原告Aviva Copaken稱，她為靠窗座位支付169.99美元費用，但登機後卻只能看到機艙牆壁。而美聯航辯稱，靠窗座位是指靠牆的座位，不一定是指有「風景」的座位。美聯航律師日前提交的駁回此案動議寫道，提及特定座位時使用「窗戶」一詞，不能合理地解釋為承諾該座位將有外部窗戶視野。實際上，「窗戶」一詞指的是座位的位置，即靠近飛機主體牆壁的位置。且美聯航的運輸合約，並沒有明確保證靠窗座位一定能看到外面景色。

廣告 廣告

由於管道或電線管等零件的安裝，波音737飛機至少有一排靠「窗」座位沒有窗戶，而這些機型占美聯航機隊一半以上。空中巴士A320和波音757飛機，也存在窗戶缺失情況。訴訟稱，一些航空公司如美國航空、阿拉斯加航空和瑞安航空，會在預訂中告知乘客靠窗座位是否真有窗戶，但美聯航和達美航空卻不會發出此類警告。

原告律師Carter Greenbaum認為，美聯航的說法「違背無數乘客合理預期，他們不知情的為沒有窗戶的靠窗座位支付額外費用。消費者理應得到更好對待，而不是空洞承諾和文字遊戲。」既然許多航空公司陸續對曾免費的服務收費，至少應該事先讓乘客了解費用的詳情，且如果乘客支付額外費用，就該得到應有的產品。

10月15日公布的修正版訴狀稱，大多數乘客選擇額外付費購買靠窗座位，因為靠窗座位能為旅客帶來舒適。「許多乘客害怕飛行，或會感到焦慮、幽閉恐懼或暈動病，而窗戶可在令人不安環境中，提供更大的舒適感」，「無論購買窗戶的動機是什麼，如果原告和懲罰性集體訴訟成員知道他們購買的是沒有窗戶的靠窗座位，他們根本就不會選擇這些座位，更不用說為此支付額外費用。」

原告以「違反機票規定」、「違反協議記錄」、違反默示合約和允諾禁反言（違反承諾的法律術語）提告。

商業隱私勞工合規律師劉啟光（Richard Liu）表示，預計聯航的免訴抗辯，會被原告律師突破，這意味案子會進入取證程序，消費者勝算機率增大。 考量陪審團大部分成員是消費者，且民眾對航空公司頗有微詞，案子預計會進入和解程序，而不是庭審。未來法院可能要求航空公司今後在座位圖上明示「窗邊但無窗戶」。

常飛行的華人Kevin徐表示，飛機或因構造問題，會有無窗座位或座位和窗對不齊的狀況，為避免選到無窗的靠窗座位，最準確方法是選擇座位時看SeatGuru或航空公司座位圖，通常在選位時亮綠色是好座位，避免紅色或黃色，這類是不推薦或無窗座位。

更多世界日報報導

獲永居權最後一關 公民配偶參加綠卡面試竟被上銬帶走

大又美法之賜 明年退稅每人多千元 受益者集中在中上收入家庭

梅西感恩節大遊行今登場 警力升級 沿線大規模交管