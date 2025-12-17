「額頭受傷」貼OK蹦現身！王世堅笑揭「真凶」：我還跟對方道歉

即時中心／黃于庭報導

民進黨立委王世堅一向個人風格強烈，過往質詢金句「從從容容、游刃有餘」，被中國網友改編成歌曲《沒出息》，近期聲量水漲船高，一舉一動都備受關注。王世堅今（17）日頭上貼著OK蹦現身受訪，被問及受傷原因，他笑說是每天做伏地挺身時，被2隻愛貓嚇到才會撞到。

關於頭上的傷口，王世堅先笑了一下，表示他在做伏地挺身，他的2隻貓都很活潑，「牠就跳到我肩膀上，我嚇一跳就往下撞到」。媒體追問「撞到什麼？」，他則笑回「沒有啦，都是牠們的一些小玩具」，他疼愛貓咪就像疼愛自己的女兒一樣，自己還跟愛貓道歉，「因為我被牠們嚇到，牠們看到我那個反應，牠們也嚇到了」。

媒體好奇，是否每天都會做運動？王世堅也說「對」，不過他不會太勉強自己，1次大概就是推20下，1個晚上就推3到5次，還有拉啞鈴，在室內能做的運動就這些，啞鈴跟伏地挺身，這是最簡單的。

民進黨立委王世堅。（圖／民視新聞）

事實上，王世堅先前曾發文指出，太太從獸醫處收養1隻體弱的貓咪，牠是咖啡毛色的小帥貓，因此取名為「毛毛」，夫妻倆和2位兒女都深愛且用心照顧毛毛。1年後又接回1隻體弱、脫毛的小貓，名叫「小毛」，不過1歲時小毛送醫結紮後卻不幸感染身亡，當時他太太哭到不行。

王世堅回憶道，後來有隻因氣管與食道過近、導致體弱不好照顧的銀白色小小貓，對方問他太太要不要，於是就出現在我們家了，名為「小小毛」，但貓咪實在太可愛太萌，他女兒就稱呼其「呆萌」。

