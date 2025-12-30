顏值天花板合體！IU、邊佑錫同框頒獎畫面太香 《21世紀大君夫人》未播先暴動

IU（左）與邊佑錫昨一起頒獎，搶先為新劇《21世紀大君夫人》做宣傳。翻攝MBC

IU昨（30日）驚喜現身《2025 MBC演技大賞》，與新劇《21世紀大君夫人》搭檔邊佑錫首度在螢幕同框，一起頒發「年度戲劇獎」，超高顏值的組合已讓網友直呼：「兩人的最萌身高差好速配。」、「好期待新劇播出！」

IU與邊佑錫正在趕拍《21世紀大君夫人》，就連IU月初來高雄參與AAA頒獎典禮（亞洲明星盛典）的前一天，都正在趕拍新劇，這對螢幕CP昨晚也搶先在典禮亮相，提前祝觀眾新年快樂，並為新劇造勢。

露出香肩的IU，也透露在造型做足巧思，「我特別別上了馬形髮簪，希望在明年的馬年，能把好運氣傳遞給觀眾朋友，祝大家新年快樂。」邊佑錫則透露今天是第一次參與《2025 MBC演技大賞》，兩人也向觀眾喊話：「請大家多多關照我們明年播出的新劇。」而昨晚的年度大獎則由《臥底高中》的徐康俊，拿下出道12年的首座大獎肯定。

徐康俊昨晚是年度大獎得主。翻攝MBC



