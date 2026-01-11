顏值太高！韓國男團偶像章昊金唱片「集郵」許光漢蔡依林 甜喊「前輩」

〔記者陳慧玲／台北報導〕第40屆韓國金唱片頒獎典禮昨天在大巨蛋登場，現場星光雲集，蔡依林和許光漢受邀擔任頒獎人，男帥女美，同樣成為焦點，在後台也被不少韓國藝人邀請合照留念。

韓國男團「ZEROBASEONE」(簡稱ZB1)的中國籍成員章昊就在社群分享他在後台和蔡依林、許光漢的3人合照，以及分別和兩位偶像的合照，章昊發文也分別寫到：「和我很喜歡的前輩們！」另外又寫一次：「與美麗和帥氣的前輩。」3人都具有高顏值，網友看了賞心悅目，猛誇許光漢和章昊好帥、蔡依林好美！

25歲的章昊曾以練習生身分參加Mnet推出的韓國男團選秀節目《BOYS PLANET》，在總決賽時獲得第一名，也成為韓國選秀節目史上第一個站C位的外國人。

