顏值才是本體！許光漢入伍前「剃頭照」公開 引網大讚：我看過最帥的兵哥

[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導

人氣男星許光漢在2024年8月低調入伍，期間讓不少粉絲苦等他回歸，直到去年役畢正式退伍復出。經過數個月後，許光漢於本月9日在個人社群分享了多張回顧照並祝福粉絲新年快樂，其中有一張圖曝光了他入伍前的「落髮儀式」，絲毫不影響顏值的平頭引發話題，令網友大讚：「光頭的你依舊帥爆！」

許光漢9日在官方Instagram發文。（圖／許光漢IG）

許光漢9日在官方Instagram發文，貼出一系列過往的生活照，其中討論度最高的圖無非是他從未分享過的入伍前「落髮儀式」，透過圖中的拍立得可以看出，他泰然自若地坐著讓人剃頭，平頭模樣完全不影響帥氣風範，讓粉絲們紛紛留言直呼：「怎麼辦選不出最愛每張都好愛」、「光頭的你依舊帥爆！」、「這是我看過最帥的兵哥」。

廣告 廣告

許光漢首次揭露自己入伍前的「落髮儀式」。（圖／許光漢IG）

除了平頭照外，該貼文還包含了他為UNIQLO拍照的形象、進行手拉坯的紀錄、和落日飛車一同登上JAM JAM ASIA的花絮以及多張自拍照，可謂生活感滿滿，他也在文中祝福粉絲新年快樂，親民個性盡顯。

更多FTNN新聞網報導

章廣辰長髮蓄鬍被虧像耶穌！再回應張軒睿友誼傳聞 曝感情現況：被下封口令

網友爆粗口嗆逃兵！ 香蕉截圖留證霸氣回覆：我當過兵了

第40屆金唱片頒獎典禮倒數1個月！蔡依林、許光漢擔任頒獎嘉賓

