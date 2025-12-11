顏值爆表！馬紹爾新任大使徐蔚民官方形象照曝光 網驚：帥到以為是AI

記者詹宜庭／台北報導

近日徐蔚民照片一出，立刻在網路上迅速掀起熱議。（圖／翻攝自中華民國臺灣駐馬紹爾群島共和國大使館臉書）

外交駐外人事異動，行政院日前核定，由外交部國組司參事徐蔚民調升駐馬紹爾共和國大使。不料，近日徐蔚民照片一出，立刻在網路上迅速掀起熱議，有網友留言喊「帥到以為是AI照片」、「大使這麼帥沒有犯規嗎」、「好像大明星」等。

行政院日前核定人事異動，原任大使夏季昌任期屆滿調回外交部辦事，由外交部國際組織司參事徐蔚民接任駐馬紹爾共和國大使一職。徐蔚民畢業於國立政治大學政治學系，曾擔任：國際組織司參事回部辦事、駐泰國代表處參事、駐拉脫維亞代表處參事、駐拉脫維亞代表處副參事、非政府組織國際事務會副參事回部辦事、駐瑞典代表處副參事、駐瑞典代表處一等秘書、駐馬紹爾群島共和國大使館一等秘書、國際組織司科長。

其中，徐蔚民任駐泰副代表期間正逢Covid-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情，於2022年2月代表外交部將200台製氧機捐贈給泰國公共衛生部，此前見證康匠控股公司與泰國「Yamato智慧工業園區」簽署土地購置MOU，讓口罩日產達300萬片，展現公私協力「抗疫」的實質貢獻。

