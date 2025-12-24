顏值財庫雙升級！2026 新春用頂級抗老完成開運「年輕臉」：迪奧臻金醇萃、蘭蔻加持財神爺錢母、克蘭詩雙萃精華限定版

（圖／品牌提供）

迎接 2026 年的曙光，保養不僅是為了守住年齡，更是為了開啟一整年的好運磁場。美妝品牌紛紛祭出重磅之作，將最尖端的抗老科技結合新春節慶氛圍：迪奧以頂級依肯葡萄珍釀開啟奢華養膚旅程；蘭蔻則將先進的肌因修護技術跨界聯名北港武德宮，讓妳在修護肌底的同時也補足財氣；克蘭詩則以金馬躍動的活力，象徵肌膚「馬上年輕」的嶄新開端。在新年初始，投資一份「逆齡」好禮，不僅是對肌膚的寵愛，更是對美好生活的期許。

迪奧 生命之源臻金醇萃‧2024 依肯珍釀版

將依肯葡萄藤蔓中的獨特活性萃取，融合「依肯樹液金萃」和「依肯貴腐菌」的雙重精萃，創造出的長生複合物，蘊含系列最高濃度「生命之源滴金還齡科技TM」，全新《迪奧生命之源臻金醇萃‧2024 依肯珍釀版》獻上三瓶臻金醇萃，每瓶皆蘊含獨特質地，需連續三個月循序使用，以開啟三階養膚之旅，使膚況攀至巔峰。

廣告 廣告

迪奧 生命之源臻金醇萃‧2024 依肯珍釀版 3瓶30mL臻金醇萃／145,500元（圖／品牌提供）

全球限量的《迪奧生命之源臻金醇萃‧2024 依肯珍釀版》，以極致工藝詮釋奢華典藏的極致意境。輕啟盒蓋的瞬間，宛如推開依肯酒莊私藏酒窖的神秘之門，三瓶臻金醇萃靜謐佇立於其中，每瓶皆由迪奧工坊大師以細緻金線封存，重現依肯酒莊封藏傳奇佳釀的莊嚴工法，流露出低調卻無可忽視的高貴氣韻。臻金醇萃的玻璃瓶身，邀請義大利穆拉諾玻璃藝術大師 Salviati 手工打造，以依肯經典酒桶為靈感，折射出光影流轉的奢華質感。瓶蓋設計更如依肯酒莊瓶塞守護葡萄芳醇般，嚴密保護每一滴青春能量。

這份結合依肯傳奇與迪奧科研臻藝的非凡之作，凝鍊時間、匯聚匠心，是象徵尊榮與永恆之美的巔峰之作。（圖／品牌提供）

蘭蔻 「小黑瓶PRO」x 北港武德宮「招財小黑虎」

蘭蔻開春霸氣寵粉，2026年1月1日起蘭蔻會員回全台百貨專櫃，免消費即可領取過香爐加持的「北港武德宮開運錢母小紅包」。在設計精美的燙金紅包袋中，特意裝入兩枚嶄新的1元硬幣，取「二」的台語諧音「利」，得財又得利，讓武德宮財神爺為你開啟整年大吉大利。（數量有限，送完為止）

於全台專櫃單筆消費滿8,800元即贈聯名「招財小黑虎吊飾」乙個。這隻能掛在包包上的小萌獸，不僅外型時髦療癒，更懂招財進寶，讓你在新的一年，顏值與財庫同步升級，數量有限，送完為止！（圖／品牌提供）

專為亞洲肌膚研發，更是當代美容界無可取代的保養經典，以累積27年的深厚修護科學為底蘊，融合領先全球的肌膚微生態研究、最新肌膚修護生物學概念，造就全新「β-肌因再生修護科技」搭配「7種益生質與益生菌」，幫助強化肌膚屏障功能，無畏內外環境老化與年齡增長達到內外完美修護、持續強韌年輕。

蘭蔻 超極限肌因賦活露30M／L3,250元、50ML／4,550元、50ML補充瓶／3,850元（圖／品牌提供）

克蘭詩 黃金雙萃精華 2026限定版

新的一年，克蘭詩以「雙萃煥采 馬上年輕」揭開嶄新序幕，推出黃金雙萃精華 2026 限定版，以奔騰金馬為靈感，象徵新年奔向活力的嶄新開局，並祭出一系列新春限定禮遇，包括法式護膚體驗「馬上年輕美肌茶會」、消費贈「馬年紅包袋」、「點數雙倍」、滿額贈「好運春聯刮刮樂」等多重驚喜，邀請大家走進克蘭詩開啟美肌好運年。

（圖／品牌提供）

閃耀的金馬躍動於金色光韻之中，呼應雙萃精華經典「水 × 油」雙萃質地與27 種植萃活性配方協同煥膚，將穩定平衡與抗老修護凝聚於每一次的保養之中。金馬所代表的力量、速度、活力，正是雙萃帶來的穩膚、緊緻、撫紋與高效修護的象徵，為肌膚注入煥然一新的開運氣場，從年初開始「馬上年輕」。

克蘭詩 黃金雙萃精華 2026限定版 75ml／5,800元（圖／品牌提供）

以金馬的力量、速度、活力，象徵雙萃穩膚、緊緻、撫紋的效果，雙萃雙能抗老更逆老，偕同雙萃抗老金三角和身體調和護理油，官網於2026年1月15日限量開賣「馬上年輕尊寵禮盒」，在木馬旋轉之間完成由臉到身體的全面煥新。禮盒包含黃金雙萃精華 50ml + 黃金亮眼萃20ml + 煥顏緊緻膠原日霜50ml + 身體調和護理油100ml。

克蘭詩 馬上年輕尊寵禮盒／16,888元（圖／品牌提供）





原始連結

看更多 CTWANT 文章

安海瑟薇也愛用！三款眼周保養神器推薦：資生堂、KOSE、舒特膚，舒緩眼周細紋，找回眼神的高級感

紅到韓國小姐姐跨海掃貨！2025 冬季「救急嫩膚」保養品推薦：Dr.CINK 米粹姬安瓶、契爾氏急護霜、肌研保濕精華

《雙軌》虞書欣極致減肥法瘦出下顎線！1天吃1餐、狂啃小黃瓜、早起黑咖啡讓她狂瘦8kg