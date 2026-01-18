顏值點亮警界！高雄新進帥哥美女阿sir 網虧：犯罪率會上升

高雄警界16日有一批基層新進員警來報到，顏值堪稱近年來新高，有明眸皓齒，外型可擔當警方宣導資料的cover girl等級的電眼小女警，也有天然韓國歐巴風的帥氣嫩男警。

被分發到小港分局 漢民派出所服務的女警王彤鈺 。 （圖／高雄市警局提供）

在高雄市警局官方臉書的照片集裡， 108特考班畢業，被分派到小港分局漢民派出所服務的女警王彤鈺，外型跟身材都相當引人注目，有金融業美女理專的氣場，也有警察該有的英氣。外型幾近零缺點的她表示，投入警職單純只是想要一份穩定工作。

被分發到 新興分局中山派出所的男警黃碩庭，長相被誇有如韓國歐巴 。 （圖／高雄市警局提供）

至於臉蛋走韓國歐巴風格，113年特考班畢業，被分派到新興分局中山派出所服務的男警黃碩庭，高顏值跟高挑身材也成為現場注目焦點。他表示，之前在新濱派出所實習時，曾和學長在暴雨中挺進柴山，一起處理土石流坍塌的現場，讓他體悟到警察的工作不僅是執法，「更是民眾在最無助時的依靠」；他也指出，會將實習時救災的精神化為日常守護的力量，成為一名專業且充滿溫度的警察。

本屆高雄警界新進同仁顏值被大讚。 （圖／中天新聞）

不少民眾、學長姐們也在該篇文章下留言稱讚：「男的帥女的美，犯罪率會不會反而上升啊」、「太多美女警察了吧！怎樣才可以被逮捕」、「想被抓」、「原來是警察報到，我以為是選美比賽」、「顏值決定起跑線」、不過也有「學長」留言寫到：「這笑容，應該......或許......不會維持太久」、「顏值不夠只能苦幹實幹了」、「大備之後還笑得出來嗎」、「羨慕這群新鮮的肝」。

本屆高雄警界新進同仁顏值被大讚。 （圖／中天新聞）

本屆高雄警界新進同仁顏值被大讚。 （圖／高雄市警局提供）

