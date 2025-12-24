顏嘉縈接任外交協會南市會長

中華民國國民外交協會台南市會舉辦新卸任會長交接典禮，新任會長由顏嘉縈（右）擔任，是該會有史來第二位女性會長。（記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

中華民國國民外交協會台南市會二十三日晚間舉辦新卸任會長交接典禮，新任會長由顏嘉縈擔任，是該會有史來第二位女性會長。顏嘉縈表示，將以立足台灣、放眼世界為目標，將舉辦「留台宴」，邀請在外就學的外籍生分享自我國家的文化和特色，讓其返國後，成為推廣台灣軟實力的重要橋梁。

顏嘉縈是該會第二位女性會長，曾任友聯國際獅子會會長、台南市百業國際曜進學會創會會長，熱心公益，每年中秋佳節都舉辦「文旦禮盒買一盒、捐一盒」公益活動。她除感謝前會長張富全領軍，讓會務蓬勃發展，並強調，任內將積極對外發展，並向下扎根開創，將邀請來自不同學校、在台就學的學生，舉辦「留台宴」，分享母國文化特色和交流，也希望他們擔任外交尖兵，返國後，成為推展台灣軟實力的重要推手。

此外，也將結合橫向同屬國際社團組織，凝聚各方資源，讓會務更多元化、進行更高階的實質國民外交推動。交接典禮上，包括嘉義市模擬聯合國發展協會成員也前來慶賀、觀摩，互增情誼。外交部非政府組織（ＮＧＯ）國際事務會副執行長康嘉霖、該會亞美尼亞會務顧問Ilya、Sandy Su及多位影視界有人也前來參與，前台南市長施治明則以「功在國民外交」，獲得表揚。