顏大鈞涉吸金逾億元喊「知錯」 盼返家處理債務獲300萬交保

顏大鈞涉吸金逾億元，今獲准300萬元交保。（翻攝自炫恩國際抖音）

前台南市副市長顏純左之子顏大鈞，涉嫌以「政二代」身分招攬投資、吸金逾億元遭羈押，顏男日前當庭表示「知錯了」，請求交保，多名被害人也希望能讓顏男返家處理債務，台南地院今（5日）裁准他以300萬元交保，並施以限制住居、定期到派出所報到，以及限制出境、出海8個月等措施。

顏男被控於2021年至2023年間，對外宣稱可投資市地重劃、科技執法等工程標案，向6名人士募集資金，金額合計1億3千萬元，期間曾企圖出境，被檢方依詐欺罪嫌起訴，並於偵審期間遭羈押。

台南地院2日開庭辯論終結，6名被害人全數到庭陳述，其中3人已與顏男達成調解，其餘3人尚未和解，多名被害人表示，希望顏男能獲交保，出面處理協調債務事宜，顏男也於庭上坦承「我知道我錯了」，說明因資金週轉不當導致債務擴大，請求交保返家與債權人協商。

法院審酌相關情形後，5日裁定顏男或第三人提出300萬元保證金後，准予停止羈押，並限制住居於台南市下營區，每週一、五定時向轄區派出所報到，同時限制出境、出海8個月；若未於期限內完成具保，將自1月14日起延長羈押2月，全案預計於2月6日宣判。





