顏安私生活混亂？ 傳與男戀愛換金源…本人回應了

大陸娛樂圈近日又爆大瓜，因演出「九重紫」黑化角色宋翰圈粉的25歲男星顏安，近日被部分粉絲質疑私生活混亂，發文列舉「七宗罪」，怒斥顏安私聯粉絲、生日會收取粉絲888元(人民幣，下同)門票、收編早期「私生飯」進工作團隊、靠與男性金主戀愛獲資源後又出軌其他男性等等，讓網友們看傻了眼，還衝上了微博熱搜。顏安當晚發文逐一否認，稱不會做違背公序良俗和道德準則的事，還自爆曾在粉絲禮物中發現定位器。

顏安去年還是逆襲範本——上海戲劇學院科班出身，2024年底靠「九重紫」裡「白切黑」反派弟弟宋翰圈粉，又憑「抽象直播」裡瘋感發言爆火，抖音粉絲從19萬飆到180萬，一句「主包」成了年度熱梗。誰想到剛火半年就被自家粉絲架到了烤爐上。

據粉絲整理的「七問清單」，質疑顏安收編早期「私生飯」進入工作團隊；頻繁參加綜藝、音樂節而近一年未進組拍戲，偏離演員本業；生日會票價高昂卻對粉絲態度敷衍；在機場等場合表面親切卻讓團隊出面禁止粉絲接機等行為；為博取資源，和男性金主談戀愛，之後又出軌其他男性；縱容工作人員拍攝粉絲特寫；在禁菸場所吸菸。

目前原文已被刪除，但內容已在網上迅速傳播，讓不少粉絲失望又憤怒，評論區裡「塌房」、「等回應」哀號聲和喊聲不斷。

顏安當晚馬上在個人社交平台發文回應，澄清自己從未私聯過粉絲，網友提及的員工是他的表姊，並指「我認為出現在舞台上、音樂中、短視頻裡、以及直播過程中的自己都是有價值的」；去年10月他辦生日會演出14首歌和3支舞蹈，網友所說「880元」票價含9小時的觀禮內容，包括與他的互動；至於「私生活混亂」，顏安稱會愛惜羽毛，不會做違背公序良俗和道德準則的事情。他還強調吸菸有害健康，自己以前沒有、以後也不會在公共場合以及禁菸場所吸菸。

顏安在解釋為何不再於公共交通樞紐與粉絲互動時，提到自己曾在收到的粉絲來信、手作禮物中發現過定位器。文末，顏安感性表示，他從未忘記自己是從哪來、如何來的，也深知自己想到哪去，「我也想帶著泥土的氣息，走到很遠的地方去」。

顏安2000年10月27日出生於湖北省宜昌市。2020年，參加優酷少年青春逐夢同行成長綜藝節目「少年之名」，因顏值而獲得廣泛關注。其代表作包括「後浪」、「九重紫」、「相思令」影視劇等，並參加了「無限超越班」、「你好星期六」等熱門綜藝節目。

