顏宗海12/20新書分享會

記者吳翊慈∕基隆報導

近年來，民眾對食品安全的意識日益高漲，尤其在歲末年終、闔家團圓之際，餐桌上的美味與健康如何兼顧，成為社會關注的焦點。為此，林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海醫師，將於十二月二十日在基隆塔遠見人文空間舉辦《食安醫師的無毒餐桌：破解飲食迷思Ｘ遠離毒物陷阱，專家帶你安心選、健康吃》新書分享會，以其權威的專業知識，搭配深入淺出的白話解說，協助大眾破解常見的飲食迷思，為自身及家人的健康築起堅實的防線。

隨著生活型態改變，外食與外送美食普及，加上節慶時常有大啖火鍋、年菜等習慣，許多看不見的食安問題也隨之而來。民眾心中常見的疑惑，例如：「隔夜菜是否會致癌？」、「火鍋湯究竟能不能喝？」、「頻繁叫外送需要注意哪些潛在危機？」，甚至連日常的「咖啡飲用量」與「水分攝取多寡」等問題，都亟需專業且科學的解答。

顏宗海是國內知名的臨床毒物學權威，長期站在食安第一線，經手的案件無數。他認為，面對食安問題，不需要過度恐慌與焦慮，關鍵在於掌握正確且實用的知識。透過這場講座，用最貼近民眾生活的方式，傳遞專業的安心知識，幫助大家建立正確的飲食觀念，遠離毒物陷阱。

藉由此次分享會，讓參與的民眾在歲末不僅能享受美食帶來的溫暖，更能學習如何聰明地「安心選、健康吃」。相關活動資訊可至基隆市文化觀光局官網查詢。