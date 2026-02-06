顏家兄妹齊心 沙鹿北勢活動中心動土

台中市民政局6日於沙鹿區舉行北勢市民活動中心開工動土典禮，與會藍委楊瓊瓔、顏寬恒（右四）、台中市副議長顏莉敏（左三）、市議員陳廷秀（左二）等人。（温予菱攝）

台中市沙鹿區北勢社區活動中心始於民國74年，不過8年前被判定為海砂屋，屬於老舊危險建築，經藍委顏寬恒和台中市副議長顏莉敏兄妹齊心努力，分別向中央爭取400萬元、台中市政府自籌2316萬元，6日終於迎來動土典禮。顏寬恒表示，海線還有很多座老舊市活動中心，就讓台中市政府與他陸續完成重建，自己在中央也將全力爭取補助，讓市民有更好的活動空間。

台中市民政局昨於沙鹿區舉行北勢市民活動中心開工動土典禮，與會藍委楊瓊瓔、顏寬恒、顏莉敏、台中市議員陳廷秀等人。民政局長吳世瑋說明，活動中心為2層樓建築，1樓為關懷據點和長青學苑使用，2樓則是市民活動空間，總樓地板面積約115坪，總經費約2716萬元，並由中央補助400萬元、台中市政府自籌2316萬元，預計今年12月完工。

顏寬恒說，該活動中心107年就被判定為危樓，中市府也擔心危樓如果發生事故，導致鄉親受傷，所以依法令嚴格禁止使用，對此地方積極推動拆除改建，並感謝台中市長盧秀燕和市府克服預算困難籌編經費、議會支持，而自己也向中央爭取經費，雖然數額不多，但已經是補助上限。

顏寬恒表示，海線清水、沙鹿、梧棲很多活動中心，跟北勢市民活動中心一樣非常老舊，所以盧秀燕上台後也積極推動老舊市民活動中心改建，就讓他們一項、一項的完成，自己在中央也會全力配合市府既定政策爭取補助，讓市民有更好的活動空間。

顏莉敏則感謝，議會同仁的大力支持，讓北勢市民活動中心今天得以重建，她也相信完工之後，能提供給市民朋友更好的去處，不管是舉行活動、辦桌，甚至開會等。