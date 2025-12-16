顏損學子走出陰霾奪金 獲陽光特殊才藝獎學金肯定

為鼓勵顏損及燒傷學子克服逆境、努力向學、勇敢追夢，陽光基金會自1983年設立「陽光獎助學金」，今年共有582名陽光學子獲獎，其中，罹患神經纖維瘤的晏緒恩不僅自求學起連年獲陽光獎學金，近年更以電腦製圖專長連續於第17、18屆全國身心障礙者技能競賽奪得金牌，因此獲頒陽光「特殊才藝優秀獎學金」。曾因外觀遭受霸凌的晏緒恩鼓勵顏損學子「不要讓別人的話定義自己。」

「陽光獎助學金」獎項涵蓋優秀獎學金、特殊才藝優秀獎學金、升學獎學金、助學金及陽光子女獎助學金等，至今已逾2萬人次受獎；今年共有582名陽光學子獲獎，並於新北、桃園、南投、雲林、高雄、花蓮及台東等7縣市舉辦陽光獎助學金頒獎活動，表揚陽光學子的傑出表現。

今年甫獲陽光特殊才藝優秀獎學金的晏緒恩出生即罹患先天性疾病叢狀神經纖維瘤，神經纖維瘤患者的外觀有顯著皮膚表徵，如色斑、成群的小肉瘤等，而易遭受異樣眼光或誤以為有傳染性。神經纖維瘤除影響晏緒恩的左耳聽力，隨著成長，其左臉腫瘤也越發腫大。晏緒恩5歲時即因腫瘤下垂致眼瞼嚴重外翻而需進行手術，此後每隔數年臉部即須開刀切除腫大組織，至今已歷經5次手術，並須持續靠藥物抑制腫瘤增長。

陽光基金會表示，有著明顯外觀差異的晏緒恩從小便經常遭受異樣眼光，國中時期更長期受到同學霸凌，直到升上木柵高工後，在師長及同學的友善關愛下才逐漸走出心理的陰霾，不僅熱心投入校園公共服務，同時更在電腦製圖技術上展現天分與學習熱忱，以專業技術拿下第17屆全國身心障礙者技能競賽「CAD機械設計製圖」職類金牌及第18屆全國身心障礙者技能競賽「電腦輔助立體製圖」職類金牌，目前正積極備賽，希望爭取代表國家參加國際展能節職業技能競賽，為國爭光。

晏緒恩回顧過去遭霸凌與異樣眼光時，坦言也會感到難過而落淚，但她始終相信自己的價值，並以自身經歷鼓勵顏損孩子「不要讓別人的話定義自己」。他並表示，陽光基金會就像一個隨時在的朋友，有問題想詢問時，陽光都會傾聽跟陪伴，尋找方向與資源。

陽光基金會執行長舒靜嫻表示，不論是燒傷或先天顏損的孩子，在成長過程中常因外觀受到異樣眼光，甚且遭遇不友善對待。陽光基金會除將關懷陪伴陽光孩子們，更將持續推廣臉部平權，期盼社會能更加同理、尊重每個人的不同，讓每個孩子不因外貌遭受不當對待並擁有公平的發展機會，都能在不同的舞台上發光發熱。