顏曉筠住院大哭！傷口「換藥細節」全公開

娛樂中心／翁莉婷報導



女星顏曉筠日前不幸發生車禍，因摔傷導致左韌帶斷裂脫臼，經過醫生評估後需要休養因此暫停手邊工作，原飾演八點檔《好運來》劇中角色「江芸菲」也改由白家綺接替演出。今（4）日她在臉書發布貼文寫下開刀後「換藥過程」，表示「第一次在開刀處換藥所以格外疼痛，撕膠帶時麻藥退去的皮肉疼痛伴隨汗毛被拉起很刺激」，貼文曝光後也讓網友看到非常心疼。





女星顏曉筠住院「傷口換藥」過程曝…怕色素沉澱用「1物」消毒哭慘！

顏曉筠因車禍受傷，八點檔《好運來》江芸菲一角由白家綺接替演出。（圖／翻攝自臉書「顏曉筠」）

廣告 廣告





女星顏曉筠車禍後休養期間也不忘在臉書和粉絲分享近況，今（4）日她發文寫下，「開刀後大部分的時間都躺在病床上，因為身體伴隨著疼痛和疲累，只要這種感受一擁而上就會閉上雙眼馬上關機、狠狠睡去」。在護士幫忙換藥時，顏曉筠非常感動醫護人員的細心並學習「如何自己換藥」，過程中她怕傷口會「色素沉澱」，因此提問護士「除了碘酒還有沒有其他消毒方法」。

女星顏曉筠住院「傷口換藥」過程曝…怕色素沉澱用「1物」消毒哭慘！

顏曉筠在臉書分享「傷口換藥」過程。（圖／翻攝自臉書「顏曉筠」）





最後護士拿出「酒精」替顏曉筠消毒，她透露「沾上酒精的棉花棒滾動在開刀患部的瞬間，目光呆滯放空，眼淚毫不猶豫落下」，事後在護士輕拍肩膀安慰下又哭更慘了。隨著貼文曝光，許多網友紛紛留言表示「早日康復！期待妳的戲劇復出加油」、「辛苦了多休息，多補身體以利傷口癒合」、「壞的過去、好的快來」、「沒想到不只演戲厲害，文筆也很厲害」。





原文出處：八點檔女星顏曉筠住院「傷口換藥」過程曝…怕色素沉澱用「1物」消毒哭慘！

更多民視新聞報導

中國報復濱崎步？主題咖啡廳「美照全遭清空」網傻眼：沒救了

濱崎步上海演唱會遭中狂燒！返日辣穿戰袍「霸氣嗆1句」帥暈粉

林志玲51歲生日哭了！「素顏凍齡」狀態震驚全網

