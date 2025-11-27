顏曉筠挑戰空中國標超優雅！籃籃挑戰繩索垂降求感情順遂卻卡關淚問「怎麼會這樣」
娛樂中心／黃韻靜 綜合報導
民視、八大《綜藝新時代》日前來到台南白河，主持人阿翔、籃籃、楊繡惠帶領來賓顏曉筠來到建於清朝的康熙年間的三級古蹟，當地富有盛名的火山碧雲寺前開場，主持人介紹來到白河最有名的就是水火同源的奇景，聽說在碧雲寺裡面也有個傳承百年的活火山，顏曉筠好奇的詢問是什麼?於是眾人一同前往寺裡一探究竟，籃籃帶領眾人抵達燒香處，介紹一般點香都需要有開關，但是這裡沒有不需要開關就能有燃燒不盡的火焰與水火同源一樣，因地底下擁有源源不斷冒出的瓦斯，所以寺裡點香的火爐可以源源不絕，經年不滅，這樣的奇景更是全台唯一！除此之外，來寺裡還有龍泉水保平安，也是香客們必訪的寺院奇景。
體驗高空滑索體驗垂降
接著眾人前往碧雲公園，聽說這裡可以體驗瘋狂的活動。主持人阿翔介紹道這次的達人非常厲害，可以說是南台灣戶外秘境探索的達人團隊，可以體驗高空滑索體驗垂降，主要負責介紹的教練John除了帶溯溪、攀樹、立式划槳等活動，更是消防救援訓練教官，首先教練先請助教肉肉協助示範，藝人看完助教垂降後驚呼看起來一點都不可怕，感覺很好玩，甚至還可以在繩索上悠閒的漫步，而本次的藝人來賓顏曉筠本就是國標好手，阿翔提議顏曉筠來挑戰一下空中跳國標，籃籃也在一旁鼓勵乾脆來蒐集陸、海、空三種跳法好了！顏曉筠哭笑不得的說聽：「起來好棒，我謝謝你們！」，無奈反應讓眾人哈哈大笑。
顏曉筠挑戰空中跳國標
當整個人在繩索上，音樂播放的當下，顏曉筠隨即跟著旋律開始在繩索上優雅地跳起國標，眾人直誇太厲害了，動作甚至都有跟著旋律卡點。接著輪到籃籃挑戰，在挑戰前阿翔說希望籃籃的感情路就像滑索一樣，順順利利，籃籃祈福自己感情路順遂，然而剛出發沒幾秒，籃籃卻卡在半空中，阿翔故意將繩索拉回垂降起點，籃籃慌張地說為什麼我又回來了，阿翔一本正經地說：「繩索好像卡住了，所以我先把你拉回來。」，籃籃聽完反問所以我的感情路卡關了嗎？而且不只卡關，我還退步了!阿翔忙著安撫說：「被拉回來表示還有第二次選擇的機會啦！這一次挑戰會順順利利的！」然後又偷偷拉繩子，籃籃無助的喊不會第二段感情也卡關吧？在籃籃的苦苦哀求之下，最終讓繩索順順的往下，籃籃也終於順利抵達地面，開心大喊:「我的感情路好順！」，讓全場笑歪腰。
籃籃挑戰高空垂降祈求感情順遂 沒想到繩索卡住
原文出處：顏曉筠挑戰空中國標超優雅！籃籃挑戰繩索垂降求感情順遂卻卡關淚問「怎麼會這樣」
