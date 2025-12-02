顏曉筠車禍休養曝近況！她見《好運來》換角「罕見公告」再吐心中遺憾

四季線上／陳軒泓 報導

顏曉筠日前發生車禍摔傷而造成左韌帶斷裂脫臼，緊急送醫後評估需要休養一陣子，只好忍痛暫停八點檔《好運來》的演出，而她原本在劇中飾演的角色「江芸菲」則由白家綺來接替，對於劇組夥伴以及好友們的關心和義氣相挺，顏曉筠感動分享心情，謝謝每一位對她的照顧與關愛，現在的身體狀況也逐漸好轉中。

顏曉筠車禍休養曝近況（圖／翻攝顏曉筠FB）

顏曉筠休養期間仍心繫八點檔的劇情發展，她在社群PO出收看畫面，其中電視出現罕見公告，原來是針對演員換角一事電視台特別做出的說明，對此她再次吐露心聲，也對角色「江芸菲」喊話：「我有在螢幕前陪伴著妳，妳一直都在我心裡」。

廣告 廣告

《好運來》最新一集貼出特別公告（圖／翻攝顏曉筠FB）

《好運來》劇組臨時找來白家綺接下顏曉筠原本的角色，昨（1）日播出白家綺登場首集，電視畫面同步顯示說明寫道：「因演員顏曉筠發生車禍意外受傷，『江芸菲』一角後續演出由白家綺接替，感謝觀眾體諒與支持」，而顏曉筠當下見到公告也隨手拍下畫面，再訴說換角心聲：「謝謝你們的支持和體諒，這次發生的車禍造成了你我都不願相信的事實，但是時間分分秒秒的過，在清晰可見的時間裡仍舊感受到了無能為力的自己」。

顏曉筠在《好運來》飾演江芸菲一角，好演技深植人心

粉專接踵而來對她的留言關心，顏曉筠表示一字一句都感受在心裡，也坦言「既欣慰又倍感遺憾」，沒能順利完成演出不禁大嘆可惜，不過她強調：「相信我！我想陪伴你們到最後的心情，如果可以我也想用行動來證明」，最後她也向白家綺表達感謝，白家綺也暖心做出回應：「我會用最大的尊重、最真誠的愛，延續妳留給芸菲的靈魂，好好休息，我們等你回來」。

白家綺（左）接替顏曉筠的角色，與老公吳東諺對戲

【看更多】

才傳車禍休養！顏曉筠冒險「高空國標」畫面曝光 挑戰極限被讚好勇敢

吳東諺《好運來》火場救妻「來真的」！白家綺揪心飆淚 親吐：靈魂在陪芸菲哭泣

民視《明日之星》《那麼旺》選手齊聚！《超級冰冰Show》重現當年比賽歌曲

《好運來》最新一集立即看▶️每週一到週五晚間8點民視線上同步播出





更多四季線上報導

顏曉筠親吐車禍「按下人生暫停鍵」再道歉《好運來》江芸菲：沒辦法陪妳到最後了！

白家綺救火《好運來》接替顏曉筠角色！與老公吳東諺「首次演夫妻」笑喊：蠻尷尬的

白家綺《好運來》才回歸就「討皮痛」！遭翁家明「慘電」她秒落淚