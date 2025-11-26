顏曉筠車禍遭撞飛！白家綺臨陣代打接替演出 和老公吳東諺組「亡命鴛鴦」忍笑意
台8女星顏曉筠日前傳出在林口發生遭撞飛的嚴重車禍，面臨《好運來》劇情銜接的挑戰，民視決定另找演員接替角色，「神隊友」白家綺在第一時間展現高超義氣，接下代打重任，飾演顏曉筠的角色「芸菲」。
儘管是臨危受命，白家綺透露也對角色狀態瞭若指掌，身為《好運來》的忠實觀眾，她強調顏曉筠的演出無可取代，「但我相信大家會體諒、會接受，現在的任務就是希望能幫助劇情線好好收尾，不讓觀眾失望」。
且「芸菲」劇中正好與吳東諺飾演的「逸凱」組成亡命鴛鴦，白家綺與吳東諺夫妻檔劇中也第一次演夫妻。白家綺透露，這「公私不分」的互動讓她一開始超級不適應，第一次排戲的時候，真的還滿尷尬的，因為突然要看著老公的臉，很溫柔地說話，讓她忍不住笑意，但正式來時就馬上進入狀況。
兩邊軋戲緊急調動班表！重聚8點檔戰友
白家綺坦言第一時間接到公司邀約時，心情其實非常複雜且心疼。她表示，看到好友顏曉筠受傷，大家都非常不捨，也希望她能安心養傷、早日康復。 白家綺另外還正拍攝《阿松與阿暖》，因為兩邊拍戲的關係，讓劇組更動班表，大家在這一刻展現團結，也讓她很感動。
重返8點檔戰場，也讓白家綺與昔日熟識的演員們重聚，她透露像是蘇晏霈雖然是好友，但各自忙碌連吃飯都很難約，這次的合作勾起了許多以前一起拍8點檔的美好回憶。王燦也對白家綺充滿信心，認為觀眾對白家綺很熟悉，要進入「芸菲」狀態很快，大家都不會擔心。
