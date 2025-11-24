顏曉筠車禍「人生按下暫停鍵」 道歉江芸菲：沒辦法陪妳到最後

顏曉筠日前遭遇車禍，目前已出院返家休養。（翻攝自臉書@顏曉筠、翻攝畫面）

新北市林口區日前發生一起嚴重車禍事故，民視八點檔女星顏曉筠騎機車卻被撞飛，造成她多處受傷。事後，顏曉筠今日發文報平安也向劇組道歉，自己「被迫按下人生的暫停鍵」，最後文末也向《好運來》劇中角色「江芸菲」告別。

顏筱筠今日發文提及車禍當下的情形。（翻攝畫面）

顏曉筠今（24日）中午於臉書撰文指出，談及車禍當下倒臥在柏油路上、看著天空，「『工作』一詞浮現在腦海，請對方幫我找尋我的手機，我撥通經紀人電話後我嘗試告訴所在位置、告知事情發生，請立即和劇組聯絡我無法準備時抵達。」坦言一場突如其來的車禍，「我被迫按下了人生的暫停鍵，我想跟大家說聲對不起，因為個人原因導致大家匆忙面對工作內容的大幅調整。」

警方對雙方駕駛人進行酒測，酒測值均為零，已排除酒駕肇事。（翻攝畫面）

顏曉筠感謝這段期間關心、陪伴她的親友與長官，「你們的關心讓我知道，我並不是一個人面對這突如其來的意外」，她表示會在安全的前提下，帶著更穩定、更踏實的狀態回到熱愛的工作裡，「謝謝你們給我的力量，我也會更愛自己一些，等我恢復到能再次站上鏡頭前的那一天，我希望我帶給你們的不只是作品，也是一個更完整、更踏實的我。」最後也向劇中角色「江芸菲」告別，「我的好朋友，對不起沒辦法陪伴你到最後了。」

顏曉筠向劇中角色「江芸菲」告別。（翻攝自臉書@顏曉筠）

新北市林口分局指出，上週三（19日）11時許，35歲王男駕著小客車沿文化二路一段往四維路方向行駛，王男欲在462號前右轉進入停車場，卻未注意右後方路況，導致與右側同向的機車騎士32歲顏曉筠發生碰撞事故；監視器畫面中，顏女直接連人帶車噴飛倒地。顏曉筠的臉部受傷、左肩脫臼、韌帶斷裂，經手術後以鋼板及鋼釘固定。所幸她狀況已恢復穩定，已出院返家休養。

