顏曉筠車禍「白家綺代打救火」！ 與老公對戲笑場NG

白家綺代打演出《好運來》。（圖／民視）

民視八點檔《好運來》因顏曉筠車禍需休養，角色「芸菲」需找人銜接代打，白家綺義不容辭接下代打重任。也因為如此，她跟老公吳東諺第一次在戲劇中演夫妻，讓她一度忍不住笑場NG。

儘管是臨危受命，白家綺透露也對角色狀態瞭若指掌，身為《好運來》的忠實觀眾，她強調顏曉筠的演出無可取代，「但我相信大家會體諒、會接受，現在的任務就是希望能幫助劇情線好好收尾，不讓觀眾失望。」白家綺也更謝謝正在拍攝《阿松與阿暖》的劇組，因為她兩邊拍戲的關係，為她更動班表。

白家綺接手飾演的「芸菲」，剛好是與飾演「逸凱」的吳東諺組成亡命鴛鴦！這對真實生活中的夫妻，也迎來了第一次演夫妻的難得經驗。白家綺透露，這「公私不分」的互動讓她一開始超級不適應，第一次排戲的時候，真的還蠻尷尬的，因為突然要看著他的臉，很溫柔地說話，就忍不住笑意，而正式來就馬上進入狀況。

白家綺重返八點檔戰場，也讓她與昔日熟識的演員們重聚，她透露像是蘇晏霈雖然是好友，但各自忙碌連吃飯都很難，這次的合作勾起了許多以前一起拍八點檔的美好回憶，這次回歸讓她有機會和老戰友們敘舊。

要溫柔對待吳東諺，讓白家綺一度笑場。（圖／民視）

