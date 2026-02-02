顏曉筠車禍2個月後曝近況！觀眾等不及盼回歸幕前 本人「三字」回應

四季線上／陳軒泓 報導

女星顏曉筠去年 11 月騎乘機車前往拍戲的途中，不幸發生車禍意外，整個人被車輛撞到彈飛，造成左肩韌帶斷裂脫臼，緊急送醫後進入養傷階段，當時演出的八點檔《好運來》正進入劇情高潮，也只能抱撼提前劃下句點。而休養期間她雖然無法繼續工作，卻也心繫劇組，時常關注著劇情進展，用心陪伴角色到最後。此外她也常在社群分享近況，現在的傷勢也逐漸康復中，日前她 PO 出一段新影片，並親口向粉絲說明近來的心情，暖心分享：「想和你們說的都在（影片）裡面了。」

廣告 廣告

顏曉筠車禍2個月曝復原近況（圖／翻攝顏曉筠FB）

顏曉筠在養病期間的2個多月沒有閒著，雖然短時間內無法見到本人的戲劇新作，不過她在社群上經常聊起生活近況，和粉絲互相留言互動，這段時間她也分享自己的即興小畫作，讓生活過得充實又愜意，而最新的影片當中，她秀出自己做畫的畫面，一邊向粉絲招呼問好，同時感嘆大家處在網路時代，仍不忘互相關心彼此好不好，讓她感受到最真切的溫暖，而她也在影片中強調現在的生活很好，表示自己真正感受到了「好好休息」的狀態。

顏曉筠學會放慢生活節奏，真正做到好好休息（圖／翻攝顏曉筠FB）

顏曉筠笑說，受傷之後讓她願意放慢生活步調，她有感而發表示：「真正所謂的好好休息，並不是我們所想像的那樣，雖然還沒有了解得夠徹底，畢竟也才兩個多月，但是我至少願意讓自己慢下來」，這陣子沒能出現在螢幕前的她，坦言非常想念大家，對於網友的留言關心也真誠給予回應，同時也不忘向大家暖心喊話：「別忘了好好照顧自己，這樣子才可以走的又遠又精彩」，粉絲也紛紛期待她早日戲劇演出，她也親自回應「等等我～」。

【看更多】

陳淑芳和「女兒」雙喜臨門！ 曬合體照罕揭私下母女情

楊繡惠提到母親不忍哭了！眼見一幕淚憶「悲情往事」：好怕被笑

《豆腐媽媽》蘇晏霈喜秀新髮型電暈全網！疑似「好事近了？」她4字回應

【精選推薦】顏曉筠裙襬飄飄熱舞秀！《最強綜藝秀》精彩回顧▶️

最好看明星大秀一次追！熱門內容隨選即看👉點擊前往





更多四季線上報導

吳東諺暫別螢光幕？自爆八點檔《好運來》殺青後「轉行當上班族」

高群《好運來》殺青後近況曝光！70歲壽宴龍天翔、侯怡君簇擁歡慶

民視《媽祖在人間》北港朝天宮開拍！王中平「突破性別框架」演媽祖