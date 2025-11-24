顏曉筠遭汽車「撞飛倒地」傷勢嚴重急動手術！《好運來》急換角動向曝

娛樂中心／巫旻璇報導

演員顏曉筠在民視八點檔《好運來》中飾演「芸菲」，劇中因罹患疾病，誤殺傅子純的母親靜怡（蔡燦得 飾），又偷抱走別人小孩「小太陽」長達十多年，讓觀眾氣得牙癢癢，同時也大讚她演技細膩、層次分明，將角色詮釋得入木三分。沒想到19日她騎機車前往民視攝影棚途中，卻遭後方急轉車輛撞擊，人整個被撞飛倒地，經送醫手術治療後，傷口以鋼板及鋼釘固定，目前已順利出院返家休養。稍早她也透過臉書發聲還原整起過程。

演員顏曉筠在民視八點檔《好運來》中飾演「芸菲」演技細膩、層次分明，將角色詮釋得入木三分。（圖／翻攝自臉書＠顏曉筠）









演員顏曉筠在發文中回憶車禍當下，她躺在柏油路面、盯著天空時，腦海第一個浮現的竟是「工作」。她說，當時請路人協助尋找手機，撥通經紀人電話後，一邊報告自己的位置、一邊請對方立即通知劇組，告知她無法準時到場。突如其來的事故讓她不得不按下人生的「暫停鍵」。顏曉筠向劇組與所有受到影響的人致歉，因為自己的傷勢導致拍攝內容被迫大幅調整，也讓許多人擔心，「真的很抱歉。」

她坦言，這段期間並不好過。手術後看到自己血液的瞬間、身體傳來的劇痛，都提醒著她「我還活著」。她說，演員職業精神對她來說非常重要，但「照顧好身體」同樣是必須面對的課題。顏曉筠表示，會聽從身體的節奏、尊重復原進程，在安全的前提下，以更穩定、踏實的狀態回到熱愛的工作中，也感謝朋友、同事與長官一路的陪伴，讓她知道自己並不是孤身面對這場意外，「謝謝你們給我的力量，我也會更加愛惜自己。」她期望，當重返鏡頭的那一天，不僅帶來新的作品，也呈現一個更完整、更踏實的自己。





顏曉筠坦言這段期間並不好過。手術後看到自己血液的瞬間、身體傳來的劇痛，都提醒著她「我還活著」。（圖／翻攝自臉書＠顏曉筠）









最後，她感謝林口長庚急診與骨科醫護人員的照護，也謝謝家人、民視、《好運來》劇組與經紀公司星之國際在第一時間陪伴。談到劇中角色時，她也不忘向「江芸菲」道別：「對不起，最後這段路，我沒能陪你走完





民視執行副總許念台送上「早日康復」祝福花束，顏曉筠發文致謝。（圖／翻攝自臉書＠顏曉筠）













目前《好運來》劇情正進入高潮，拍攝行程相當緊湊，劇組除了調整拍攝班表，也針對劇本進行部分修改，但因為「芸菲」這個角色牽動重要劇情的開展，目前民視與劇組、還有尚未能馬上復拍的顏曉筠取得共識，會另尋合適人選接續演出，以確保戲劇進度不受太大影響，回到正軌。

民視強調，現階段最重要的是讓顏曉筠安心靜養，並感謝林口長庚醫院對藝人提供的協助。對外界的關心與祝福，顏曉筠也透過經紀人回應，表示自己恢復良好、狀態穩定，請大家不用擔心，未來也會積極復健，盡快回到鏡頭前。









