顏曉筠騎車去民視拍戲遭撞飛！聽到巨響「下秒倒地」傷勢曝光
藝人顏曉筠19日騎乘機車前往民視攝影棚途中遭後方急轉車輛撞擊，人因此彈飛倒地，導致左肩韌帶斷裂、脫臼；第一時間被送往長庚醫院，經檢查後進行手術，傷處現在以鋼板及鋼釘固定，術後傷口復原穩定，已出院返家休養。
顏曉筠很感謝大家對她的關心，她回憶當下一聲巨響，「下一秒人就已經倒在地上」。第一通電話打給經紀人，還直擔心「劇組還等著她拍戲，怎麼辦」，敬業態度令工作人員既心疼又佩服。對於突發意外影響拍攝進度，她也對劇組深感抱歉。
民視8點檔《好運來》目前拍攝進度緊鑼密鼓，劇組除了調整拍攝班表，也針對劇本進行部分修改，但因為顏曉筠這個角色牽動重要劇情的開展，目前民視與劇組、還有尚未能馬上復拍的顏曉筠取得共識，會另尋合適人選接續演出，讓戲劇進展能儘速回到正軌。
民視也表示，現階段最重要的是讓顏曉筠能專心養病與積極修復，希望她早日康復。也特別感謝林口長庚醫院給予藝人的協助。對於各界、媒體、粉絲的關心，顏曉筠也表示現在狀態很穩定，希望大家不用擔心。
