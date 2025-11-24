顏曉筠騎車遭撞飛傷勢重 《好運來》忍痛換角
八點檔女星藝人顏曉筠今遭爆上周騎機車前往拍戲途中被撞飛，傷勢嚴重，她透過民視表示，她回憶當下一聲巨響，「下一秒人就已經倒在地上」。由於她需要超過一個月的復原期，《好運來》將找人頂替她上陣演出。對於突發意外影響拍攝進度，她也對劇組深感抱歉。
顏曉筠很感謝大家對他的關心第一通電話打給經紀人，還直擔心「劇組還等著她拍戲，怎麼辦…」，敬業態度令工作人員既心疼又佩服。《好運來》目前劇情如火如荼展開、拍攝進度緊鑼密鼓，劇組除了調整拍攝班表，也針對劇本進行部分修改，但因為顏曉筠這個角色牽動重要劇情的開展，目前民視與劇組、還有尚未能馬上復拍的顏曉筠取得共識，會另尋合適人選接續演出，讓戲劇進展能儘速回到正軌。由於戲裡她的丈夫吳東諺正要負能量大爆發，因此對手的顏曉筠舉足輕重，目前也只能忍痛被換角。
民視也表示，現階段最重要的是讓顏曉筠能專心養病與積極修復，希望她早日康復。也特別感謝林口長庚醫院給予藝人的協助。對於各界、媒體、粉絲的關心，顏曉筠也表示現在狀態很穩定，希望大家不用擔心。
