顏曉筠《好運來》因出車禍沒能演到殺青！她親吐「200字心聲」曝身體恢復狀況

女星顏曉筠前陣子因前往拍戲的路上出車禍，傷勢嚴重需要時間休養，原本在民視八點檔《好運來》演出的「芸菲」角色，由白家綺緊急救火接替演出。而隨著《好運來》明（23日）將迎來精彩大結局，沒能陪伴觀眾、演到最後的曉筠，在臉書上寫下兩百多字的心境，也透露了身體目前最新的恢復狀況。

顏曉筠《好運來》演出的「芸菲」角色深受觀眾喜愛。/翻攝顏曉筠FB

顏曉筠前往拍戲路上出車禍，造成左韌帶斷裂脫臼。/翻攝顏曉筠FB

顏曉筠感性表示「這段旅程 靜靜走到了尾聲，心裡的感謝 其實比文字多的多….」，不僅很感謝各演員、幕前幕後的工作人員等，她也很謝謝自己持續努力的成長，演技越來越純熟可是觀眾都有目共睹的。曉筠也向自己所詮釋的角色對話「江芸菲 你永遠都是我人生當中重要的成份之一，未來我也會延續對妳的愛和我們的新朋友相見，時間分秒的過 但我心仍然想念著妳」，能看到曉筠就算車禍受了傷，仍心繫著角色，對她來說演「芸菲」不只是完成一份工作，「而是一種被信任、被接住的感受，這份感動 它深藏於我心」。

顏曉筠沒能陪伴《好運來》觀眾到最後，在臉書上寫下兩百多字的心境。/翻攝顏曉筠FB

網友們也紛紛湧入留言，大讚她「你豐富了這個角色，加分了很多」、「之前妳的演出 深植在我們的心裡 妳是最棒的」，同時也很關心她的身體狀況，曉筠也現身親自回覆網友「我依然努力恢復中哦」，令人期待她好好休息康復後，再帶給觀眾不一樣的演出。

