顏正國人生殺青宴！黃尚禾悲慟「無法說出江湖再見」 妻子淚謝：是你們一直沒有放棄他
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導
資深影星「阿國」顏正國10月7日因肺腺癌離世，享年50歲，他的告別式「顏正國殺青宴」今（8）日在新北市殯儀館景福廳舉行，圈內好友們紛紛道出對顏正國的回憶並表達感謝，李千娜在影片中淚崩道別，「謝謝我心目中的超級英雄，你給了我很多啟發」；黃尚禾致詞時哽咽地喊「國哥，殺青了！沒有辦法再跟你說江湖再見這種拍片殺青常說的話。」表示顏正國把英雄活生生地放到這世界面前，「他告訴我英雄不用很完美，但要有種面對自己犯過的錯」；顏正國妻子也錄製一段話，感謝親朋好友一直沒有放棄顏正國。
在現場播放的影片中，出演顏正國自導自演電影《少年吔》的李千娜表示，顏正國是一個很特別的導演，自己一開始加入劇組的時候，顏正國喜歡親自與演員相處在一起的感覺、一起拍戲，是她從沒有遇過的導演，顏正國很自然、不做作，排除萬難都要完成夢想的事，就像拍電影，她也透露顏正國很在乎別人怎麼看他、欣賞他、讚譽他、對待他，但他都嘴巴很硬地說「I don’t care」，李千娜接著滿臉淚水哽咽，「謝謝我心目中的超級英雄，你給了我很多啟發，你也給了這個社會上很多很多正面的能量。我和尚禾會用盡一切幫你守護你的家人、陪伴你的家人。」
演員唐振剛則表示，遇過這麼多導演，這麼直率、簡單，給了最多鼓勵的就是顏正國，「國哥，喝啦，我想再聽你說故事」。張甯直言他就是天生的演員，「他在一個環境裡面，他就是把角色活成他自己，也把他自己活成角色，他們是融入在一體的，然後在這個環境裡面渾然天成。」
高捷沉痛地說，萬般不捨，千言萬語化為一句阿彌陀佛，迴向給好小子阿國，「願阿國在他方世界可以繼續的揮灑，做個自在的好小子。」導演朱延平則表示，浪子回頭金不換，很可惜電影圈失去這麼好的人才，他是演而優則導的標準範例，「你到天上做天使了，你要保佑你的太太、你的孩子，祝你一路好走。」
因《少年吔》與李千娜相識相戀的演員黃尚禾致詞時表示，顏正國教了他表演以外更重要的事情，在表演現場顏正國從不在乎他演得好不好、精不精彩，而是提醒他有沒有活得很誠懇、很真實的面對自己和家人，顏正國會帶著家人去工作，保護他們，「國哥把英雄活生生地放到了我面前，和這世界面前，他告訴我英雄不用很完美，但要有種面對自己犯過的錯，你要不害怕地把它講出來，不要怕別人看到，因為你的能量是有機會感動和碰觸到更多跟你一樣痛苦難過、躲在黑暗裡不敢走出來的人，」黃尚禾哽咽地說，國哥用他的方式成為真正的英雄，用他的方式發出了沒有人有辦法發出的光，「國哥，殺青了！沒有辦法再跟你說江湖再見這種拍片殺青常說的話。」
好友鋼鐵爸致詞時表示，整整一個人，仍無法相信今天是顏正國的告別式，沒辦法面對他走的事實，並透露下禮拜也是自己母親的告別式，他只能告訴自己要堅強、不能倒，因為要照顧好幾個家庭，他感謝現場嘉賓出席陪伴阿國，最後情緒激動，哽咽地說不出話。
顏正國妻子也錄製一段話，感謝許多親朋好友，「是您們這些影視圈的叔叔、阿姨、哥哥、姐姐們一直都沒有放棄他」，也願意分享眼中的顏正國，並讓顏正國小時候「那最純真、最珍貴的畫面」可以重現螢幕，，更幫忙這場殺青宴，面對外界的風言風語，她也對所有到場的親友與粉絲們表達感謝，謝謝大家的心意。
