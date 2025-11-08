顏正國人生殺青 高捷率《角頭》送行

顏正國告別式8日在板橋殯儀館舉行。（杜欣穎攝）

楊貴媚8日現身顏正國告別式現場，臉色哀戚。（杜欣穎攝）

魏德聖8日回憶起與顏正國合作《台灣三部曲》時，對方相當有義氣、敬業。（杜欣穎攝）

導演兼演員的顏正國上個月7日因肺腺癌離世，享年50歲，家屬8日上午在板橋殯儀館景福廳舉行告別式「顏正國殺青宴」，現場約百名親友、工作人員到場，四周以白色鮮花布置並設置他的人形立牌。到場的星友包括金馬執委會主席李屏賓、導演魏德聖、音效大師杜篤之以及演員高捷、喜翔、楊貴媚、李興文、黃騰浩、黃尚禾、李千娜等送他最後一程。

黃尚禾在告別式上致辭時表示，顏正國把「英雄」活生生放到他眼前，「他用他的方式成為英雄，這是沒有人可以發出的光，國哥殺青了，沒辦法跟你說江湖再見」，黃尚禾說到一半悲慟掉淚，老婆李千娜也在台下淚崩，現場還播放李千娜的歌曲，氣氛哀傷。

廣告 廣告

顏正國曾誤入歧途，之後藉著《角頭》重返演藝圈，曾與他合作的高捷更帶著《角頭》40人團隊致敬，致意完後他僅簡短回應：「阿彌陀佛，迴向給他，是對他最好的。」楊貴媚則心疼地表示，「沒想到他小孩這麼小，有跟他媽媽說要保重。」李興文也說先前不知道他罹癌：「他走了，很多人不捨，希望他一路好走，往生極樂世界。」

魏德聖受訪時則說，直到籌備《台灣三部曲》時才認識顏正國，「我從他出獄那時候就一直注意他，心裡想『他就是我要找的那個男主角』。」他分享顏正國很有義氣，「邀他的時候什麼都沒問就答應，到後來電影改動畫製作，他也直接答應，更敬業的去磨練葡萄牙語、荷蘭語、台語、閩南語、日語。」

魏德聖提到，「後來我們在製作《BIG》這部動畫電影的時候，我又請他來幫我配音，他也一口答應，真的非常感謝他」，他坦言之前不知道顏正國罹癌，聽到病逝消息時還以為是假新聞，最後一次看到顏正國是在《BIG》首映會，當時顏正國全家人都到場。