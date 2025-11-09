顏正國人生謝幕「遺作」曝光 魏德聖曝兩人緣分：就是我心中男主角
【緯來新聞網】魏德聖表示顏正國收到《臺灣三部曲》邀約時，不問酬勞一口就答應，「我從他剛出獄時就一直注意這個人，覺得他就是我的男主角。他在劇組生活一個月，很敬業學葡萄牙語、荷蘭語、日語、還有西班牙語，他花了很多時間。」即使後續拍攝計畫遇到很多變動，也從未抱怨，一路相挺，魏德聖直呼：「他就是一個非常敬業非常敬業的一個演員。」
魏德聖前往顏正國告別式弔念。（圖／陳明中攝）
魏德聖表示兩人最後一次見面是2023年《BIG》上映時，當時顏正國還帶著全家來戲院支持，「我完全不知道他生病，得知他死訊時還一度以為是假新聞，真的太震驚。」
顏正國告別式，眾多親友都前往會場送他最後一程。（圖／陳明中攝）
