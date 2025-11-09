顏正國恩師現身！「總算教化了他」痛心曝抗癌過程：那時最讓我失望
記者林汝珊／台北報導
演員顏正國於上（10）月7日不幸因罹患肺腺癌辭世，享年50歲。告別式於今（8日）上午10點在板橋殯儀館景福廳舉行，現場以白色鮮花佈置，花牆上大大寫著「顏正國殺青宴」。顏正國的恩師、獄中書法老師周良敦也現身追思，坦言：「那時候是我對他最失望的時候。」
周良敦回憶，當時顏正國親口向他坦言：「我得了肺腺癌。」不過顏正國卻放棄治療，「我對他說，『你真的要跟大家謝幕嗎？不試試看嗎？』」他表示，顏正國後來在書法中逐漸找到人生方向，「我告訴他，書法不只是寫字，更是修身養性，要改變人品，人品好了，大家自然會尊重你。」感嘆自己「總算教化了他」。
至於李興文也現身感嘆，顏正國是很有才華的導演、演員，「祝他往生極樂，不要執著了，放下一切。看到這麼多人對他不捨，也讓我很難過。」
