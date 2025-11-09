「顏正國提早殺青」黃尚禾、李千娜淚崩…
資深演員顏正國猝逝，上個月（10）月7日不幸因罹患肺腺癌辭世，享年50歲。由鐵爸（阮橋本）全權負責處理所有事，告別式於今（8日）上午10點在板橋殯儀館景福廳舉行，現場以白色鮮花佈置，花牆上大大寫著「顏正國殺青宴」。
今天殯葬業網紅好友鋼鐵爸，為顏正國舉辦莊嚴的告別式，場面莊嚴，花海牆上，寫著「顏正國殺青宴」的黑色字樣，鋼鐵爸把告別式，以「人生殺青典禮」的形式來舉行，電影在顏正國的生命中有很重要的部分，還有顏正國擺出動作姿勢的立牌外，還有復古式的攝影機，讓「殺青」主題更被突顯。
上百位白衣人出席，衣服寫著「情義重天」，演員黃尚禾致詞落淚，喊話「國哥殺青了」，藝人高捷、李興文、喜翔，也來送顏正國最後一程。
黃尚禾則在致詞提到英雄可以不完美，但顏正國把「英雄」活生生放他眼前：「他用的他的方式成為英雄，這是沒有人可以發出的光，國哥殺青了，沒辦法跟你說江湖再見⋯」接著哭了出來，李千娜在台下也看到淚崩。
殯葬業網紅鋼鐵爸好友幫忙辦告別式，身上白T寫著情義重天，他難過透露好友告別式辦完，下周辦自己母親的告別式。更意味著顏正國殺青太早了。
