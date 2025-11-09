顏正國殺青宴！鋼鐵爸「情義重天」 褚明仁嘆：每分秒都活得精彩

記者林汝珊／台北報導

演員顏正國於上（10）月7日不幸因罹患肺腺癌辭世，享年50歲，告別式於11月8日上午10點於板橋殯儀館景福廳舉行，以白色鮮花佈置，花牆上大大寫上「顏正國殺青宴」，現場有將近百位工作人員來到現場協助，衣服上寫著「情義重天」、「堅持做對的事」。

鋼鐵爸衣服上寫著「情義重天」、「堅持做對的事」。（圖／記者鄭孟晃攝影）

資深媒體人褚明仁感慨表示，「阿國面對人生的磨難，他並沒有自暴自棄，我以電影圈的人來說， 要謝謝影迷對阿國的不離不棄」，感嘆他人生雖短，但每一分一秒都活得精彩，就像他在監獄八年學的書法一樣，每一筆一畫都是讓人值得回味，也盼顏正國能帶給大眾正能量。

百位西裝人士到場。（圖／記者鄭孟晃攝影）

顏正國以《好小子》走紅，6歲就當童星出道，參與過將近60部電影、電視劇及MV，留下豐富的影視作品，出道3年即以《兒子的大玩偶》一片獲得金馬獎最佳童星提名。但青春期後卻因受到霸凌、結交壞朋友等因素走上歪路，被判刑入獄。出獄後的他金盆洗手，執導電影《角頭2：王者再起》更創下破億票房佳績，如今病逝讓外界惋惜。

