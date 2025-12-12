顏正國生前力挺！男星曾因毒品槍炮判刑7年 今露面淚吐遺憾

張峰議12日舉辦新專輯記者會。金室音樂提供

經歷人生谷底、曾服刑入獄的創作人張峰議，靠著創作重新站穩人生步伐，被譽為「逆光重生的創作人」。他歷時9年完成首張全創作專輯《有故事的人》，今（12日）舉行發片記者會，談起10首作品的誕生，他感性說：「那些痛苦，如今都成了成長的印記。」

張峰議坦言，過去誤入歧途、人生黯淡無光，2020年假釋後四處投稿卻屢屢受挫，直到收到導演顏正國的訊息：「你好，你的歌我聽到了，我們見個面吧。」他形容，那是「黑暗人生中的一道光」，創作也先後成為顏正國執導微電影《卸妝》與電影《少年吔》的主題曲，甚至在片中獲得演出機會，「國哥給了我最大的希望，是他願意相信我」。

張峰議12日舉辦新專輯記者會。金室音樂提供

談及恩師離世，張峰議遺憾表示，顏正國生前常叮囑他「滿招損，謙受益」，鼓勵他持續向上，但因對方不願在生病期間被探視，使他錯過最後一面。「我真的很相信他說只是小問題，現在回想很氣自己沒有硬著頭皮去看他」；他一度哽咽紅了眼眶，遺憾只能在告別式上以歌聲送別恩師，「我原本答應他，專輯做好要親手交給他」。

《有故事的人》收錄10首橫跨不同人生階段的創作，包括主打歌〈我選擇的路〉與內省曲〈就算可憐〉，以真摯筆觸記錄他從黑暗走向重生的軌跡。專輯由製作人潘俊佳操刀，並邀集郭人豪、彭丞吉、山地人等金曲音樂人共同參與，希望將這張專輯獻給所有曾在低潮時支持他的人，「不管你現在還在，或是已經離開」。未來他也將舉辦多場分享會與演出，用音樂陪伴更多正在尋找出口的人。

張峰議12日舉辦新專輯記者會。金室音樂提供



