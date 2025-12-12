顏正國生前援助更生人暖舉曝光 張峰議淚崩憶恩公

【緯來新聞網】張峰議是一位更生人，耗時9年推出首張全創作專輯《有故事的人》，今（12日）發片記者會上紅著眼眶，訴說已故恩師顏正國生前的恩情，「他一直不讓我去看，後來才發現他是不願讓我看到他生病的樣子」，他們9個月沒見，再見面已是在靈堂。

張峰議感性泛淚。（圖／金室音樂提供）

張峰議曾因毒品和槍砲案件被判7年、入獄服刑4年多，2020年獲假釋，他痛定思痛，決定和過去朋友斷聯，原本就是駐唱歌手的他重拾歌唱夢想，「我四處投稿自己的作品，都沒人理，最後只有顏正國回我訊息，或許我跟國哥都是同樣在『培德山莊』（台中監獄）的緣故」。



2022年，顏正國執導電影《少年吔》主題曲就是由張峰議寫，並在電影中一角。顏正國因肺腺癌10月離世，張峰議說：「他生病本來不跟我講，透過共同朋友才知道，我還罵他你誰都可以不講，怎可以不跟我說。」

張峰議（右）和顏正國是好兄弟。（圖／金室音樂提供）

2人在電話中講到都哽咽，他想去探望，顏正國用各種藉口阻止他來，「他騙我說是小事，我也傻傻的覺得沒那麼嚴重，他叫我專心做自己的事，我有給他聽歌，他說好聽，我還說要親手拿專輯給他」，沒想到下一次見面就是冰冷的遺體，「我到現在還不敢相信他走了」。



他的回歸正途之路不容易，曾一整年收入只有5萬元，都靠媽媽幫忙付房租，一度想開計程車維生，但因無法申請良民證作罷，正當他心灰意冷之際，意外獲得宮廟賞識，並為武財神寫歌，接著陸續替不少公司、藝人寫歌。

